La nuova risposta di Fedez a Tony Effe e a Ferragni: “Mi spiace che Chiara ti abbia dato confidenza, almeno con te possiamo dire che ha fatto beneficenza”

“Chissà se lei era d’accordo nel pubblicare quel vocale? Ti sei trasformato in un consulente matrimoniale?”.

Inizia così il frammento del nuovo diss di Fedez che ha annunciato contestualmente la pubblicazione stanotte di un pezzo intitolato Allucinazione collettiva. È la risposta a Chiara, il diss in cui Tony Effe rispondeva a L’infanzia difficile di un benestante di Fedez che a sua volta era nato in risposta a 64 Bars del “rivale”.

In Chiara, Tony Effe ha incluso un vocale in cui una persona, resa irriconoscibile dalla distorsione della voce, diceva che Fedez stava cercando un modo per comprare gli streaming. Si è scoperto che si trattava di un vocale di Chiara Ferragni, che ha risposto con una storia su Instagram: «Fate quello che volete ma lasciate tutti in pace me ed i miei figli» (in Chiara veniva citato anche Leone).

Nel frammento che potete ascoltare qui sotto (su YouTube compare col titolo Tony LucRarelli) Fedez ne ha anche per la moglie: “Lei grida indignata ‘Abbi rispetto per i figli’, poi manda gli audio ai rapper scarsi che li insultano nei dissing. Processi mediatici, siete monotematici. ‘Mio marito è una merda’ è stata la tua exit strategy”.

E ancora, su Tony Effe: “Tu pensavi Kendrick, ne esci da Machine Gun Kelly. Vuoi fare hype con i miei figli? Tony LucRarelli” e “Ti hanno mai spiegato la differenza tra un tumore e uno stronzo che è accusato di essere un truffatore? Mi spiace che Chiara ti abbia dato confidenza. Almeno con te possiamo dire che ha fatto beneficenza”.

Infine la promessa: «Ora chiudo questa pagliacciata».