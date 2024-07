Kim Gordon non è una Swiftie: «Preferisco Billie Eilish»

Kim Gordon ha parlato. Alla bassista dei Sonic Youth, durante un’intervista al Guardian le è stato chiesto: «Qual è la tua opinione più controversa sulla cultura pop?». «Non so se sia controversa, ma non sono una fan di Taylor Swift. Non saprei dire come suona la sua musica, in realtà. Quando si tratta di icone pop, sceglierei Billie Eilish».

Non è la prima volta che Gordon non conosce una celebrità. In una copertina postata da Chloë Sevigny, in cui l’attrice è ritratta con Kim Kardashian, Kim Gordon ha commentato a Chloë: «Chi è la persona che ti sta accanto?». Nel 2015 aveva invece definito Lana Del Rey una “Chris Isaak al femminile”.

Continua a farci sognare.