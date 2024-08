Kesha ha in programma di ri-registrare “Tik Tok” cambiando il testo in ‘F-ck P Diddy’

Il singolo di debutto di Kesha “Tik Tok” compie 15 anni. Martedì scorso, la cantante di Joyride ha celebrato l’anniversario del singolo dall’album Animal ricordando la sua uscita e promettendo di registrare nuovamente la canzone con il “cambio di testo” anti-Diddy che ha adattato agli spettacoli non appena le sarà legalmente permesso di farlo.

«TiK ToK è stato il primo singolo che ho messo al mondo con la mia voce e il mio nome accreditati!!!! Ricordo di aver fatto questo pezzo divertente e felice perché era così che mi sentivo e volevo che gli altri si sentissero», ha scritto Kesha su Instagram, come didascalia alle foto del servizio fotografico del singolo. «Sono molto orgogliosa del fatto che questa canzone continui a farmi sentire così, nonostante tutto, e sono emozioni a cui voglio che tutti noi ci colleghiamo».

«Quella ragazza era ingenua, selvaggia e giocosa», ha aggiunto. «Questa canzone rende eterno un lato di me stessa che amo molto e che ora vedo di dover proteggere ferocemente. Il mondo è cambiato così tanto e anch’io sono cambiata».

Da quando nel novembre del 2023 sono state mosse accuse pesanti a Diddy, Kesha ha cambiato il verso iniziale del brano Wake up in the mornin’ feeling like P. Diddy in Wake up in the mornin’ like fuck P-Diddy durante gli spettacoli dal vivo. Ha iniziato a cantare la nuova versione quando si è unita a Reneé Rapp al Coachella di marzo.

«Amo assolutamente il nuovo cambio di testo», ha scritto. «Sì, è permanente. La registrerò di nuovo quando avrò i diritti legali per farlo»