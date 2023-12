Kesha rompe definitvamente con Dr. Luke: «Non mi sentivo così libera da quando avevo 18 anni»

Kesha ha finalmente chiuso tutti i rapporti con la Kemosabe Records di Dr. Luke. Una battaglia legale durata quasi dieci anni e finita in questi giorni, e la popstar ha così deciso di festeggiare con un video pubblicato sui social:

Kesha shares moving video amid end of deal with Dr. Luke’s label:

“I haven't felt this free since I was 18.” pic.twitter.com/OZYAepStXj

— Pop Crave (@PopCrave) December 21, 2023