Kesha e Reneé Rapp hanno cantato ‘Tik Tok’ al Coachella cambiando il primo verso: «F*ck P. Diddy»

Reneé Rapp è stata tra i performer della data domenicale del Coachella, e durante il suo set ha invitato sul palco con lei Kesha. Le due hanno cantato insieme Tik Tok, hit di Kesha del 2010 (dall’album di debutto Animal) che a molti potrebbe essere tornata in mente recentemente seguendo le notizie della rottura dell’artista con il suo ex produttore Dr. Luke.

«Ecco a voi la persona più sexy del mondo. Fatevi sentire per Kesha!» Così Rapp ha definito la collega chiamandola sulla scena. Le due si sono incontrate nel mezzo del palco, si sono abbracciate, e Kesha ha attaccato con la prima strofa di Tik Tok. Tutti insieme: “Wake up in the morning…”. Solo che poi, cambiando il testo, Rapp e Kesha hanno urlato: “like, Fuck P. Diddy” invece che “feeling like P. Diddy” come nella versione originale. A questo hanno aggiunto due diti medi, ben piazzati in aria mentre si muovevano e ballavano sul palco accompagnate dagli applausi del pubblico. Le due hanno poi continuato il brano alternandosi al canto.

Non una boutade, ma un gesto con un suo significato, che arriva dopo le accuse di abuso sessuale rivolte da Kesha proprio a Dr. Luke e alla vicenda giudiziaria che, sempre recentemente, ha visto coinvolto il P. Diddy delle lyrics (Sean “P. Diddy” Combs), accusato da più persone per azioni quali traffico sessuale, violenza sessuale e altri tipi di abusi fisici.

Guarda il video qui sotto:

Kesha changed the lyrics from “Feeling like P. Diddy” to “F*ck P. Diddy” during her surprise performance of “TiK ToK” with Reneé Rapp at #Coachella. https://t.co/e2Zlzfh5KS — Pop Crave (@PopCrave) April 15, 2024