Il tour rock più grande di sempre? Quello dei Coldplay

Con 945.7 milioni di dollari incassati e 8.8 milioni di biglietti venduti a partire dal marzo 2022, Music of the Spheres dei Coldplay è diventato il tour rock più grande di sempre. A darne notizia e dati è Billboard Boxscore che ha annunciato come la band di Chris Martin sia riuscita nell’impresa di superare il Farewell Yellow Brick Road Tour di Elton John, il tour di addio dell’artista inglese tenutosi dal 2018 al 2023. Ben distanziati, sul gradino più basso del podio, gli U2 del 360 Tour con 736,4 milioni di dollari.

Facendosi dei rapidi conti, è molto probabile che la band possa superare il miliardo di dollari di incassi visto che in programma ci sono ancora 21 concerti. Ogni i Coldplay infatti suoneranno a Monaco di Baviera per poi spostarsi in Austria, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda e concludere il tour a metà novembre.

Sarà impossibile però anche solo avvicinarsi al record di Taylor Swift del tour con gli incassi maggiori di sempre visto che il miliardo di dollari la popstar l’ha superato addirittura a dicembre 2023 (diventandone la prima nella storia) quando mancavano ancora 12 mesi alla fine.