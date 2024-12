Il rapper OG Maco avrebbe tentato il suicidio: «È in condizioni critiche, ma stabili»

OG Maco avrebbe tentato il suicidio. La notizia è stata diffusa da TMZ giovedì scorso. Benedict Chiajulam Ihesiba Jr, questo il vero nome del rapper americano che si è fatto conoscere grazie alla hit di dieci anni fa U Guessed It, è ricoverato al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles per una ferita da arma da fuoco, forse alla testa. Si trovava in casa. La polizia è stata allertata da un vicino che ha sentito uno sparo proveniente dall’abitazione del rapper.

Potrebbe essere un tentativo di suicidio. La famiglia non lo ha confermato, né smentito, ma poche ore fa ha scritto sull’account ufficiale di OG Maco che «è in condizioni critiche, ma stabili. È sottoposto alle migliori cure. Non perdiamo la speranza, mentre lui continua a lottare».

«Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy», scrive la famiglia aggiungendo, a proposito delle voci che si erano diffuse circa la morte del cantante, che «ogni aggiornamento ufficiale sullo stato di salute di OG Maco sarà diffuso direttamente dai suoi account social, che sono l’unica fonte di informazione valida».

A confermare l’ipotesi del tentato suicidio è stato il manager Poppa Perc al sito All Hip Hop. «Quando l’ho visto, ho pensato che fosse morto», ha aggiunto. «Stavamo per pubblicare nuova musica con un nuovo alias. Abbiamo bisogno delle vostre preghiere».