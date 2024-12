Il Morrison Hotel è stato distrutto dalle fiamme

L’edificio che un tempo ospitava il Morrison Hotel, immortalato sulla copertina dell’omonimo album dei Doors del 1970, ha subito ingenti danni giovedì, dopo che un incendio ha devastato la proprietà nel centro di Los Angeles.

Nessuno è rimasto ferito, ma l’incendio ha causato il crollo del tetto dell’edificio di quattro piani, vecchio di 110 anni e per lo più vuoto; un tempo albergo di passaggio (lo era quando i Doors vennero fotografati lì), il Morrison Hotel era vuoto da oltre un decennio, anche se i senzatetto spesso occupavano abusivamente la struttura.

«C’erano alcune persone senza casa che uscivano dall’edificio», ha detto un portavoce del LAFD dopo l’incendio di giovedì ( tramite CBS News ). «Abbiamo fatto in modo che i vigili del fuoco posizionassero delle scale a terra per raggiungere le scale antincendio».

Il fotografo Henry Diltz, che fotografò Jim Morrison e soci all’interno dell’hotel per la copertina dell’album, avrebbe poi co-fondato la Morrison Hotel Gallery a New York. In un ricordo del 2020 della sua famosa fotografia, Diltz scrisse: «Eravamo in un hotel di passaggio nel centro di Los Angeles su Hope Street. I Doors non avevano il permesso di scattare foto, quindi quando la hall era vuota, corsero dentro velocemente e si sedettero dietro la finestra. Scattammo un rullino prima che ci chiedessero di andarcene».

Dopo la notizia dell’incendio dell’edificio del Morrison Hotel, Diltz ha scritto sui social media: «Mi dispiace sentire che l’originale Morrison Hotel nel centro di Los Angeles abbia preso fuoco ieri… Era un grande vecchio edificio in legno con molte piccole stanze al piano superiore dove i vagabondi e i bevitori erano soliti dormire su una branda per $2,50 a notte! Penso che la bellissima finestra frontale con la scritta “Morrison Hotel” in lettere rosse fosse la parte migliore… E così hanno pensato anche i Doors!»

L’edificio è stato acquistato dall’AIDS Healthcare Foundation nel 2023, con l’intenzione di trasformarlo in un alloggio a prezzi accessibili. Tuttavia, mentre lo sviluppo della proprietà continuava, i senzatetto continuavano a entrare abusivamente nella struttura di Hope Street. Ironicamente, negli ultimi anni l’edificio vuoto era stato utilizzato dai vigili del fuoco come spazio di addestramento, riporta l’Associated Press.

Da Rolling Stone US.