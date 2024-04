I Libertines hanno comprato la vasca da bagno in cui è morto Jim Morrison

I Libertines hanno rivelato di aver comprato la vasca da bagno in cui è morto Jim Morrison. Una aggiunta, forse un po’ macabra, all’arredamento del loro hotel chiamato Albion Rooms e fondato nel 2020 a Margate, Inghilterra.

Com’è noto, Jim Morrison è morto a Parigi nel 1971. Il suo corpo è stato trovato nella vasca da bagno dell’appartamento in cui alloggiava. Causa ufficiale della morte, al tempo dichiarata senza autopsia: insufficienza cardiaca. Ora quella vasca appartiene ai Libertines. «La metteremo in una delle stanze», ha spiegato Peter Doherty a NME. «C’è un tizio che il cugino di mia moglie conosce. Non era interessato alla musica, e ancor meno alla mitologia musicale, e continuava a parlare di questa vasca da bagno. Diceva che era morboso farci dei soldi. Gli ho detto: bene, la prendiamo noi».

Il cantante l’ha poi detto a Carl Barât: «Mi conosce da anni e sa che ho la tendenza a esagerare… ok, a mentire. Ma questa è la pura verità». Lo stesso Barât ha spiegato di aver acquistato in passato un altro cimelio rock: un cappotto di Jimi Hendrix. «Qualcuno mi ha convinto ad acquistarlo all’asta, aveva un buon prezzo».

Il gruppo ha dichiarato più volte di considerare l’hotel di Margate come la realizzazione di un sogno. Ha permesso alla band di avere un quartier generale in cui ritrovarsi e fare musica. È il luogo in cui è stato registrato il loro ultimo album All Quiet on the Eastern Esplanade.

Margate è un località di mare che in qualche modo li ha chiamati, scrivono sul sito dell’hotel, con un passato artistico e musicale e un presente fatto di facciate decadenti e fatiscenti che rimandano alla località un tempo popolare. L’albergo offre sette stanze, ognuna con un design diverso scelto dalla band. In quale finirà la vasca di Jim Morrison?