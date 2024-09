I Body Count di Ice-T hanno rifatto ‘Comfortably Numb’ con David Gilmour

È arrivata una nuova versione di Comfortably Numb: dopo l’annuncio dato ieri sui social, i Body Count hanno pubblicato la loro cover del classico dei Pink Floyd scritto da Roger Waters e David Gilmour.

View this post on Instagram A post shared by BODY COUNT (@bodycountofficial)

Il gruppo heavy metal di Los Angeles capitanato dal rapper Ice-T ha eseguito più volte dal vivo il brano di The Wall (qui per esempio, mentre a questo link trovate la classifica di tutte le versioni fatte dai Pink Floyd, Roger Waters o David Gilmour in cui cambia almeno uno degli elementi chiave della canzone). Ora, la registrazione ufficiale arriva con la collaborazione proprio di Gilmour, che secondo il mensile Mojo comparirà anche nel video ufficiale del brano, una volta che questo sarà reso disponibile.

BODY COUNT - Comfortably Numb (VISUALIZER VIDEO)

Watch this video on YouTube

Intanto, parlando di canzoni dei Pink Floyd, Gilmour ha fatto sapere a Mojo che ce ne sono tre con cui non si sente più a suo agio, e che non vuole più cantare.

«Amo Run Like Hell. Amavo la musica che ho scritto io, ma tutto quel “Faresti meglio a correre, correre, correre…” ora lo trovo, non so, piuttosto terrificante e violento».

La seconda è un altro classico del gruppo che condivideva con Roger Waters: «Another Brick in the Wall, ecco un’altra che non farò più. Non penso di averla suonata con la mia band, però di sicuro l’ho fatto nell’era dei Pink Floyd post-Roger, anche se qualcosa mi diceva di non farlo». Per concludere: «Lo stesso vale per Money. Non farò nemmeno quella».

Dopo le prove aperte di oggi e domani a Brighton, Gilmour aprirà il tour al Circo Massimo di Roma il 27, 28 e 29 settembre e ancora l’1, 2 e 3 ottobre. Si sentiranno anche i pezzi Pink Floyd, «quelli che sento più miei, forse Comfortably Numb, Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond».