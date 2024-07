Guarda il video del nuovo singolo di Katy Perry, ‘Woman’s World’

Giornata dell’uscita di Woman’s World: questo il gioco – con i nomi delle varie feste internazionali – che sembra fare Katy Perry dal suo profilo Instagram, dove ha festeggiato l’uscita del video del primo singolo estratto dal suo prossimo album con un video dalla spiaggia.

«Si chiama 143. Non so se questo numero abbia un significato per voi, ma nel mio caso si tratta di un messaggio dai miei angeli. Significa “ti voglio bene” in una qualche lingua digitale. È un simbolo che ho ricevuto durante i momenti più difficili». Così ha detto l’artista parlando del titolo scelto per il nuovo disco, che uscirà il 20 settembre.

La cantante aveva cominciato a condividere alcuni teaser di Woman’s World già un mese fa, tra estratti del brano, video TikTok, cover del singolo (del fotografo inglese Jack Bridgland, che ha scattato tra gli altri Teezo Touchdown e la cover del singolo di Lisa delle Blackpink, Rockstar), testo stampato sullo strascico di un vestito, e preview dei look che la vediamo indossare nel video.

Sembra sarà, insomma, un ritorno in grande stile: sono passati quattro anni dall’ultimo disco di Katy Perry (era Smile, era il 2020), e l’artista sembra volerci dire ad alta voce che “she’s here”. Anzi, che tutte le donne lo sono, che sono sexy, sicure di sé, intelligenti, doni del cielo, dolci, forti, vincenti, campionesse, oltre-umane, le numero uno, sorelle, madri – come recita il testo di Woman’s World: Sexy, confident / So intelligent / She is heaven-sent / So soft, so strong / She’s a winner, champion / Superhuman, number one / She’s a sister, she’s a mother.

Messaggio sottolineato anche dal video, dove l’artista gioca con i codici culturali legati alla rappresentazione degli uomini e delle donne e, come tracciando un percorso evolutivo del femminile, passa dai lavori manuali (anche quelli “tipicamente” maschili) a un connubio donna-macchina che la vede far rifornimento alla pompa di benzina direttamente nel proprio corpo (e indossare un paio di gambe bioniche).

Nel video compaiono poi i cameo di alcune internet celebrities, tra cui la creator Trisha Paytas.

Guarda il video di Woman’s World qui sotto: