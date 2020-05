Ascolta ‘Daisies’, il nuovo singolo di Katy Perry

Katy Perry ha pubblicato Daisies, un nuovo singolo estratto dal suo quinto album in uscita quest’estate. È un brano che celebra la forza dello spirito umano nello stile di Roar, in cui Perry riflette su come si è rialzata tutte le volte che è stata buttata giù.

“They said I’m going nowhere tried to count me out,” canta. “Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house/They tell me that I’m crazy, but I’ll never let them change me/’Til they cover me in daisies, daisies, daisies.” Il video è girato all’esterno: è stato diretto da Liza Voloshin mantenendo il distanziamento sociale. Il quinto album di Katy Perry uscirà il 14 agosto.