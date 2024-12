Katy Perry ha annunciato che arriverà anche in Italia con il suo The Lifetimes Tour. L’appuntamento è all’Unipol Arena di Bologna, domenica 2 Novembre 2025 per un’unica data.

I biglietti saranno disponibili già giovedì 19 dicembre 2024 attraverso l’esclusiva presale di R101. Da Venerdì 20 Dicembre alle ore 10.00 sarà invece aperta la vendita generale su ticketone.it