Katy Perry: «Internet è una discarica, ma sto bene»

Dopo l’avventura “spaziale al femminile” (durata 11 minuti) con il Blue Origin, il conseguente sfottò sul web e le critiche per il lancio del suo nuovo tour, Katy Perry ha voluto mandare un messaggio per rassicurare i suoi fan. Martedì la pop star ha lasciato un lungo commento sul profilo IG di una fan page, riflettendo su come ha affrontato l’odio online e ringraziando chi l’ha sempre supportata. “Vi sono così grata. Stiamo vivendo insieme questo bellissimo e avventuroso viaggio”, ha scritto. “Posso continuare a rimanere fedele a me stessa, con il cuore aperto e onesto, soprattutto grazie al nostro legame”.

Poi ha continuato: “Sappiate che sto bene, ho lavorato molto per capire chi sono, cosa è reale e cosa è importante per me. Il mio terapeuta ha detto una cosa anni fa che ha cambiato le carte in tavola: ‘Nessuno può farti credere qualcosa di te stesso che non pensi già’, e se mai dovessi sentirmi così, allora sarà l’occasione per indagare quello che si nasconde dietro”.

“I'm so grateful for you guys. We're in this beautiful and wild journey together. I can continue to remain true to myself, heart open and honest especially because of our bond. I love you guys and have grown up together with you and am so excited to see you all over the world… pic.twitter.com/y9l17qaKXA — Katy Perry Today (@todaykatyp) April 29, 2025

Il commento di Perry arriva in risposta a un progetto mondiale del suo fandom che si congratulava con la cantante per il lancio del suo tour con un cartellone pubblicitario temporaneo a Times Square. “Sappi che sei al sicuro, ti vediamo e ti celebriamo”, hanno scritto i fan sul ledwall, alludendo appunto alle reazioni negative che ha ricevuto per la sua recente missione spaziale Blue Origin e alle critiche per le clip del suo Lifetimes Tour.

“Quando il mondo ‘online’ cerca di trasformarmi in una pignatta umana, lo accetto con grazia e mando loro amore, perché so che tante persone stanno soffrendo in molti modi e Internet è davvero una discarica per squilibrati e malati”, ha scritto Perry. “La realtà è vedere i vostri volti ogni sera, cantare all’unisono, leggere i vostri spartiti, sentire il vostro calore”.

In ogni data del suo Lifetimes Tour finora, Perry ha selezionato personalmente i fan tra il pubblico e li ha invitati sul palco per cantare un pezzo a sorpresa con lei, abbracciandoli durante il concerto. Nel suo messaggio ha riflettuto anche su questo legame durante i concerti:”Trovo persone con cui incrociare lo sguardo e cantare e so che ci stiamo prendendo cura l’uno dell’altro, anche se con poco, non sono perfetta, e in realtà ho omesso quella parola dal mio vocabolario”, ha scritto Perry. “Sto continuando il mio viaggio da essere umano, giocando al gioco della vita davanti un pubblico di molte persone e a volte cado, ma… mi rialzo, vado avanti e continuo a giocare e in qualche modo, attraverso la mia avventura malconcia e ammaccata, continuo a guardare alla luce”.

Il nuovo messaggio di Perry arriva mentre si prepara a concludere le date in Messico del suo Lifetimes Tour prima di iniziare la tappa statunitense la prossima settimana. Durante uno show a Città del Messico venerdì scorso, Perry è stata vista con le lacrime agli occhi mentre cantava Pearl, deepcut da Teenage Dream.

