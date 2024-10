Gli Imagine Dragons hanno fatto un pezzo con Ernia. La band americana e il rapper italiano hanno appena annunciato congiuntamente l’uscita, per domani, di una nuova versione di Take Me to the Beach.

È la seconda versione della canzone pensata per un mercato locale dopo quella uscita venerdì scorso con l’australiano Baker Boy.

Take Me to the Beach è una delle canzoni di Loom, l’album che gli Imagine Dragons hanno pubblicato a giugno. «È uno dei miei pezzi preferiti del disco perché non è serio», ha detto il cantante Dan Reynolds in questa nostra intervista. «È sciocco come i dischi che ascoltavo mentre crescevo. Come gli Weezer, per tornare a loro, dove trovi momenti seri e altri meno. Ma tornando alla canzone, l’ispirazione è seria e ha a che fare col desiderio di avere opinioni sulle cose».

«Sono stato cresciuto con l’idea che bisogna piacere alla gente. Non so se è perché ero un mormone in missione che cercava di entrare nelle case delle persone mostrandosi sorridente… Forse è questo che mi ha sempre fatto desiderare di essere apprezzato. Invecchiando ho capito che questa cosa mi ha portato tanta infelicità. Da quando me la sono messo alle spalle, sono più felice, non cerco più di controllare le cose che non posso cambiare».

Gli Imagine Dragons saranno in Italia a giugno 2025 per due date a Padova il 18 e 19 e una Napoli il 21. Ci dobbiamo aspettare un’ospitata sul palco di Ernia? In attesa del nuovo feat, ecco intanto la versione originale contenuta in Loom e quella con Baker Boy.

Imagine Dragons - Take Me To The Beach (Official Lyric Video)

