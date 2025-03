L’avventura lunare della canzone degli Imagine Dragons è riuscita a metà

Doveva essere la prima canzone trasmessa dalla Terra alla Luna e poi di nuovo dalla Luna alla Terra. Per un inconveniente tecnico non sarà possibile sentirla quaggiù.

È riuscita a metà la missione della azienda privata Intuitive Machines che lo scorso 26 febbraio ha lanciato un razzo dal Kennedy Space Center con lo scopo tra le altre cose di effettuare l’allunaggio più a sud di sempre ed esplorare quella zona cercando tracce di ghiaccio. La missione prevedeva anche che una canzone sarebbe stata trasmessa dalla Terra al lander e poi dal lander alla Terra. Il pezzo scelto è Children of the Sky degli Imagine Dragons col compositore israelo-statunitense Inon Zur, dalla colonna sonora di Starfield.

Il 6 marzo il lander Athena è sceso sulla Luna e, ha scritto Zur, i dati contenenti il testo e la musica di Children of the Sky sono stati inviati dalla Terra al data center. «Gli amici di Lonestar hanno trasmesso con successo la canzone e il testo di Children of the Sky al loro centro dati sulla Luna. La canzone sarà ora sulla Luna… per sempre!!».

Success, we’re on the Moon! Following Athena’s touchdown on the lunar surface, our friends at Lonestar successfully transmitted ‘Children of the Sky’ song and lyrics to their data center on the Moon. The song will now be on the Moon…forever!! pic.twitter.com/8lxbajRR9N — Inon Zur (@InonZur) March 7, 2025

Tra le altre canzoni arrivate sul nostro satellite nel passato recente con un lander ci sono pezzi di Elvis Presley, Jimi Hendrix, Bob Marley, Janis Joplin, Who e molti altri, altre a foto di eventi come Woodstock e l’artwork di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.

Il lander è sceso a 250 metri dal punto di allunaggio previsto finendo sul fianco in una zona dove non riceve luce a sufficienza per ricaricarsi. La missione è stata dichiarata conclusa il 7 marzo, col risultato che non è stato possibile ritrasmettere Children of the Sky come previsto. Se fosse successo, quella degli Imagine Dragons sarebbe stata la prima canzone trasmessa dalla Luna alla Terra. Ma, ehi, ci sono sempre i servizi di streaming e YouTube…

Imagine Dragons - Children of the Sky (a Starfield song) [Official Music Video]

Per chi fosse maggiormente interessato alle avventure terrestri del gruppo, il 27, 28 e 29 marzo arriverà nei cinema italiani il film-concerto con la Los Angeles Film Orchestra Live from the Hollywood Bowl.