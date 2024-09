Che cosa c’entra l’omicidio di Sharon Verzeni col rap italiano

Live

Caro Ernia, il tuo pubblico è meraviglioso

Poter contare su chi apprezza la musica che fai è gratificante, ma se chi ti ascolta riesce addirittura a volerti bene, be', hai vinto due volte. Un capitale umano del genere ce l'hanno in pochi, Ernia lo sa e non ha voluto dilapidarlo: il live del Forum di ieri è stato un gigantesco attestato di stima per chi ci è sempre stato