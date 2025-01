Gli Afterhours festeggiano i 20 anni di ‘Ballate per piccole iene’ con un tour

«Vent’anni di Ballate per piccole iene. L’album sarà ristampato in primavera in un’edizione speciale in uscita per USM/Universal Music Italia. A giugno, torneremo a suonarlo sul palco in formazione originale: Agnelli, Viti, Ciffo, Prette».

Con questo messaggio Manuel Agnelli e gli Afterhours hanno annunciato la tournée che partirà il 26 giugno da Bologna. Sono previste date fino ad agosto. I biglietti saranno disponibili a partire dalle 14 di venerdì 24.

La sorpresa dell’annuncio riguarda anche la formazione. Dopo oltre 10 anni torna Giorgio Prette alla batteria, al posto di Fabio Rondanini. Ci saranno anche il bassista Andrea Viti (non Roberto Dell’Era) e Dario Ciffo, che per una dozzina d’anni si è occupato nel gruppo di chitarra e violino.

Ballate per piccole iene uscì nel 2005, nel periodo in cui gli Afterhours erano decisamente proiettati verso il mercato internazionale. Non a caso, il disco era prodotto da Agnelli con Greg Dulli e nel 2006 ne venne pronta una versione in lingua inglese intitolata Ballads for Little Hyenas che conteneva anche una versione di The Bed, dal capolavoro tossico di Lou Reed Berlin.

L’ultimo album degli After è Folfiri o Folfox del 2016.

Ecco le date:

26/6 – Bologna – Sequoie Music Park

28/6 – Firenze – Anfiteatro Delle Cascine Ernesto De Pascale

2/7 – Genova – Balena Festival – Porto Antico

3/7 – Torino – Flowers Festival

6/7 – Roma – Roma Summer Fest – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea

8/7 – Milano – Carroponte

9/7 – Padova – Sherwood Festival

15/7 – Brescia – Brescia Summer Music – Arena Campo Marte

19/7 – Pordenone – Pordenone Blues & C. Festival

23/7 – Napoli – Noisy Naples Fest – Arena Flegrea

25/7 – Servigliano (FM) – NoSound Fest – Parco Della Pace

26/7 – Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay

1/8 – Cagliari – TBA

3/8 – Assisi (PG) – Rocca Maggiore

8/8 – Locorotondo (BA) – Locus Festival

13/8 – Zafferana Etnea (CT) – Anfiteatro Falcone e Borsellino