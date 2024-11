X Factor 2024, le assegnazioni dei giudici per il quarto Live

Non uno, ma due concorrenti lasceranno X Factor dopo il quarto Live che si terrà giovedì 14 novembre e che sarà visibile come sempre dalle 21:15 su Sky Uno e su Now (a questo link le pagelle dell’ultima puntata).

La serata sarà divisa in due manche. Nella prima, i nove concorrenti rimasti si esibiranno con un brano che hanno già eseguito al talent, una sorta di cavallo di battaglia. Nella seconda manche interpreteranno le canzoni assegnate dai giudici.

Manuel Agnelli ha dato Mi ami? dei CCCP ai Punkcake, Fegato, fegato spappolato di Vasco Rossi a Danielle e La sera dei miracoli di Lucio Dalla a Mimì. Jack La Furia farà cantare Blinding Lights di The Weeknd a Francamente e Niente canzoni d’amore di Marracash feat. Federica Abbate ai Foolz.

A Paola Iezzi resta solo Lowrah che affronterà Someone You Loved di Lewis Capaldi, mentre Achille Lauro ha pensato a Summertime di Gershwin per i Patagarri, La canzone nostra di Mace, Blanco e Salmo per Les Votives e Me so’ mbriacato di Mannarino per Lorenzo Salvetti.

Ospiti della serata saranno i Negramaro che presenteranno il loro ultimo singolo Marziani, dall’imminente Free Love.