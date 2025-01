Elodie: «Non voterò Elly Schlein, le manca il carisma»

Pur conoscendola e pur avendole parlato qualche volta, Elodie non voterà per Elly Schlein. Alla segretaria del PD manca il carisma.

La cantante, che sarà a Sanremo 2025 con Dimenticarsi alle 7, ne ha parlato con Repubblica in un’intervista che sarà pubblicata su D sabato 25. Il giornalista Malcom Pagani le chiede della frase detta in passato, e cioè «Giorgia Meloni è un uomo del 1922», Elodie risponde che «lei sarebbe d’accordo. Meloni non si nasconde e non si offende». La voterebbe? «Assolutamente no, così come non voterò per Elly Schlein che pure conosco e con la qualche qualche volta ho parlato».

A Schlein, dice Elodie, manca il carisma. «E senza carisma è complicato farsi ascoltare. Quando le sento dire che considera il suo compito passeggero e sogna di fare la regista perde forza e credibilità».

Al contrario di Schlein, Meloni il carisma ce l’ha, «ce l’ha eccome. Ha frequentato la sezione e si vede che crede in quello che fa, ma io mi sento di sinistra. Significa essere dalla parte dei diritti civili. La destra su quel terreno è molto, molto indietro».

«Lei vota?», le chiede Pagani. «Ma che sta a scherza’? Non ho mai saltato un’elezione. Ma non mi piace che la politica sia diventata un mestiere come un altro e nel mezzo non so stare. Amici di sinistra li ho, così come ho amici di destra. Democristiani però no, non ce la faccio proprio».