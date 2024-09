Ecco la playlist tutta italiana di David Byrne

«Ricordate quando la pandemia ci costringeva a rimanere chiusi in casa e in Italia le persone si affacciavano alla finestra e cantavano tutte assieme?».

Con queste parole David Byrne introduce Italy Sings, una delle playlist che ama compilare e condividere, questa volta dedicata alla musica italiana. Comprende cinque pezzi di Carmen Consoli (Volevo fare la rockstar, Il pendio dell’abbandono, Madre terra, Le cose di sempre, Mandaci una cartolina), tanto De André, Jovanotti, Paolo Conte, Franco Battiato, Avion Travel, Adriano Celentano, Domenico Modugno, ma anche Banda Ionica, Fabio Cinti, Chiara Civello, Marisa Sannia, Marco Parente, Pietra Montecorvino e altri.

«Ecco un’ampia selezione di cantanti italiani, alcuni recenti e altri meno, alcuni tradizionali e altri decisamente radicali», scrive Byrne. «Molti di essi sono o sono stati molto popolari in Italia, pur rimanendo più o meno sconosciuti negli Stati Uniti».

E ancora: «È una playlist personale, riflette i miei gusti. Include rock band, cantanti lirici, dj, rapper, artisti EDM e artisti pop che hanno vinto il Festival di Sanremo e sono stati per anni in vetta alle classifiche italiane. Mi sono concentrato su artisti che hanno un suono unico, che forse poteva nascere solo in Italia».

La playlist su Spotify:



La playlist su Apple Music: