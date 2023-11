Alla ricerca del suono ‘perfetto’: Volvo e la canzone d’autore

Quali sono le cose che hanno in comune Nick Cave, Patty Smith, ma anche Mauro Pagani, Elvis Costello, Zucchero e Sting, insieme a David Crosby e Paolo Conte? Sono tante, in realtà. Tra queste, anche la ricerca continua della perfezione di un suono, di un’armonia o di una voce che si accompagni nel modo migliore ad una serie di note. Ovvero le canzoni, altrimenti dette l’incontro tra suoni: quello della voce e quello degli strumenti musicali, da dosare quanto basta e secondo le migliori ricette musicali. Un seconda cose che hanno in comune tutti questi nomi, è quella di annoverare, tra i riconoscimenti raccolti nel corso della carriera, un Premio Tenco.

Da questi presupposti, è iniziato il nostro viaggio alla ricerca del suono ‘bello’, di genere variabile ma rigorosamente rappresentato dalla ricerca di perfezione, anche nell’andare oltre le regole convenzionali, della musica, del ritmo e, perché no, dell’estetica. Un viaggio di scoperta che abbiamo deciso di intraprendere in compagnia di Volvo, la casa automobilistica scandinava che del suono, come della sostenibilità e della sicurezza, ha fatto uno dei propri cavalli di battaglia. Quale posto migliore, quindi, per andare a caccia di suoni e canzoni, in Italia, se non quella città ligure il cui nome comincia con la S e finisce per Anremo. Non la Sanremo del mese di febbraio, però, quella del popolare Festival della Canzone Italiana, altrimenti detto Festival di Sanremo. In Riviera con Volvo siamo arrivati all’inizio dell’autunno, in ottobre, quando i suoni protagonisti tra il Teatro Ariston e i dintorni sono quelli della Rassegna della canzone d’autore, comunemente chiamata Premio Tenco.

Il festival in questione è quello che ha il pallino dell’alta qualità artistica, culturale e tecnica della musica che porta sul palco dal 1974. Una manifestazione unica in Europa alla quale vengono invitati i più interessanti cantanti-autori italiani e stranieri, tra note e rapporti umani tra musicisti e operatori, appassionati e curiosi. Ogni anno vengono assegnati i Premi Tenco a uno o più grandi artisti di livello mondiale che si sono particolarmente distinti nel corso della carriera. Un veloce ripasso durante il viaggio a bordo di uno dei nuovi modelli Volvo, di quello che negli anni il Tenco ha portato in scena e il gioco è fatto. Canzoni e suoni escono dall’impianto Harman Kardon, partner sul fronte audio della casa svedese sulla ‘nostra’ XC 60 ma anche per la nuova arrivata ed elettrica EX 30, come se fossero suonati sul palco e noi in platea, all’Ariston, a goderne. Per il 2023, i premia alla carriera artistica musicale sono per il camaleontico rappresentante del tropicalismo Tom Zè, ma anche per Carmen Consoli, Eugenio Finardi e Ron. Suoni e voci diverse. Ricerca del suono per tutti.

Le Targhe Tenco, invece, sono quelle che alla Rassegna della Canzone d’Autore vengono assegnate da una giuria specializzata e avvezza al concetto di suono. Anche tra i ‘targati’ del 2023, i generi sono tra i più differenti: da Alice a Vinicio Capossela, passando per Niccolò Fabi, Almamegretta e le acrobazie sonore ed elettroniche della rivelazione Daniela Pes.

Di suono in suono, dopo Sanremo, il nostro viaggio alla ricerca del ‘suono perfetto’, prosegue verso Barcellona, ovvero una delle città all’estero più legate al Premio Tenco per tante motivazioni, comprese parentele culturali varie e rassegne organizzate in collaborazione. Proprio alla volta della città catalana e dopo aver fatto il pieno di suoni in Liguria, siamo quindi partiti per una nuova tappa del nostro itinerario sonoro con Volvo, questa volta per scoprire anche l’ultima arrivata nel ‘cast’ della casa automobilistica svedese. Il modello in questione è l’elettrica Volvo EX30, concentrato di innovazione, design e sostenibilità.

Un viaggio musicale e geografico che ci porterà dalle sonorità della canzone d’autore italiana a quelle della scena urban catalana, incontro di culture e influenze tra le più differenti che attraverso la street art e le nuove tendenze hanno contribuito a rendere Barcellona una delle città europee più vive. Arte e musica, mischiati come nelle migliori tradizioni. Il viaggio continua e Volvo EX30 ci aspetta.