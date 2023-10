Annunciati i Premi Tenco 2023: Consoli, Finardi, Ron, Tom Zé e Arbore

Sono stati annunciati oggi i nomi dei quattro artisti e dell’operatore culturale che riceveranno i Premi Tenco 2023. Non ti tratta delle Targhe Tenco, che premiano dischi e artisti dell’anno, ma di riconoscimenti alla carriera per il contributo dato alla canzone d’autore. Gli artisti sono Carmen Consoli, Eugenio Finardi, Ron e Tom Zé, l’operatore culturale è Renzo Arbore.

I premi verranno consegnati nel corso della 46esima edizione della Rassegna della Canzone d’autore che si terrà al Teatro Ariston di Sanremo (e non solo) dal 19 al 21 ottobre. Consoli, Finardi e Ron si esibiranno il 20, Tom Zé il 21.

Dedicata a Enzo Jannacci nel decennale della morte, la manifestazione prevede anche l’assegnazione il 19 delle Targhe Tenco andate quest’anno a Vinicio Capossela (album dell’anno), Niccolò Fabi (miglior canzone), Alice e Francesco Guccini (migliori interpreti ex aequo), Daniela Pes (opera prima), Almamegretta (album in dialetto). I produttori Mimmo Ferraro e Marco Rovelli ritireranno la Targa per l’album a progetto Nella notte ci guidano le stelle – Canti per la Resistenza.

A condurre le tre serate saranno Antonio Silva e l’attore Paolo Hendel. A questo link il programma completo.