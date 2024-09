‘Stop Making Sense’ dei Talking Heads nei cinema italiani per tre giorni

La versione restaurata per il quarantennale del film-concerto dei Talking Heads Stop Making Sense sarà per tre giorni nei cinema italiani, ovvero l’11, 12 e 13 novembre. Vi aabbiamo raccontato il restauro in questo articolo. A questo link apparirà prossimamente l’elenco delle sale che ospiteranno la proiezione.

Non solo. Il film-concerto di Jonathan Demme, «il migliore di sempre» secondo Spike Lee, debutterà in Italia il 19 ottobre alla Festa del Cinema di Roma con un’anteprima alla presenza di Jerry Harrison dei Talking Heads e di James Mockoski, che ha supervisionato il restauro in 4K con audio Dolby Atmos 7.1 e che in passato ha lavorato alle riedizioni delle opere di Francis Ford Coppola come Apocalypse Now.

Il 24 ottobre si terrà all’Alcatraz di Milano lo Stop Making Sense Party nell’ambito di JAZZMI 2024. È il debutto dello Stop Making Sense Tour Party che girerà nei club e nei teatri italiani.