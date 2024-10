Donald Glover ha cancellato il tour per sottoporsi a un intervento chirurgico: «Ho bisogno di tempo per guarire»

Donald Glover ha cancellato le restanti date del suo New World Tour per affrontare un problema di salute. In un post su X venerdì, Childish Gambino ha annunciato che si sottoporrà a un intervento chirurgico e dovrà affrontare un trattamento per una malattia non meglio specificata.

L’artista ha spiegato che, dopo il suo show a New Orleans il 7 settembre, è stato all’ospedale di Houston per affrontare “un disturbo che era diventato sempre più evidente”. Dopo diversi test, ha capito che non sarebbe stato in grado di esibirsi negli altri concerti in programma negli Stati Uniti (All’epoca disse che avrebbe posticipato gli spettacoli e che le date europee invece erano confermate).

“Al momento ho un intervento chirurgico programmato e ho bisogno di tempo per guarire”, ha scritto venerdì. “Devo affrontare questo percorso seriamente”.

After my show in New Orleans, I went to the hospital in Houston to make sure of an ailment that had become apparent. After being assesed, it became clear i would not perform that night, and after more tests, i could not perform the rest of the US tour in the time asked. As of now… — donald (@donaldglover) October 4, 2024

Glover ha aggiunto che avrebbe dovuto cancellare il resto del suo tour in Nord America e anche gli spettacoli in Europa. “Non voglio altro che far vedere questo show ai fan ed esibirmi”, ha detto Glover. “Fino a quando succederà, grazie per l’amore, la privacy e il supporto”.

Glover aveva debuttato con lo spettacolo l’11 agosto a Oklahoma City ed era già stato in città come Toronto, Philadelphia, New York e Nashville. Nei concerti Gambino ha suonato quasi interamente l’ultimo disco, Bando Stone and the New World, aprendo il suo set con H3@RT$ W3RE M3@NT T0 F7¥. Aveva in programma di esibirsi a Los Angeles, Salt Lake City e Chicago, ed era pronto a continuare i suoi concerti in Europa con Amaarae in apertura a partire dal 31 ottobre.

“Se questo show dal vivo non è il migliore che abbiate mai visto dalla prima canzone, potere riavere i vostri soldi”, aveva detto Glover ad Apple Music 1 prima dell’inizio del tour. “Quando ascolterete tutte queste canzoni, le riconoscerete. Aggiungerò questi nuovi pezzi e tanta nuova tecnologia, ma l’evento dal vivo è quello che rende tutto prezioso per me”.

Da Rolling Stone US