Beyoncé e Donald Glover riprenderanno i loro ruoli nel prequel ‘Mufasa: Il Re Leone’

È uscito il primo trailer ufficiale di Mufasa: Il Re Leone, che racconta l’ascesa di un giovane e trasandato Mufasa come re delle Terre del Branco. Si tratta del prequel del remake live-action del 2019 Il Re Leone, in cui Donald Glover e Beyoncé prestavano la voce a Simba e Nala adulti. Nel nuovo film, diretto da Barry Jenkins (Moonlight), Blue Ivy Carter si unisce al cast nei panni della giovane leonessa Kiara, figlia del re Simba (Glover) e della regina Nala (Beyoncé). In Mufasa: Il Re Leone, che fonde il cinema live-action con immagini fotorealistiche generate al computer, lo sciamano Rafiki racconta la storia di Mufasa alla giovane Kiara, con Timon e Pumbaa che offrono il loro caratteristico spettacolo. Narrata attraverso flashback, la storia presenta Mufasa, un cucciolo orfano, perso e solo fino a quando incontra un leone comprensivo di nome Taka, erede di una stirpe reale noto anche come Scar (Kelvin Harrion Jr.), che accetta Mufasa come fratello.

Seth Rogen e Billy Eichner tornano nei panni degli esilaranti amici Pumbaa e Timon, e Aaron Pierre sostituisce il grande James Earl Jones, che aveva ricoperto il ruolo sin dall’originale del 1994, come Mufasa. Altri membri del cast includono John Kani (Rafiki), Kagiso Lediga (Young Rafiki), Anika Noni Rose (Afia, la madre di Mufasa), Keith David (il padre di Mufasa, Masego), Tiffany Boone (Sarabi), Preston Nyman (Zazu), Mads Mikkelsen (Kiros ), Thandiwe Newton (la madre di Taka, Eshe) e Lennie James (il padre di Taka, Obasi).

Lin-Manual Miranda scriverà le canzoni del film e sarà coproduttore con Mark Mancina. Lebo M comporrà musica aggiuntiva.

“Elton John. Tim Rice. Hans Zimmer. Lebo M., Mark Mancina. Beyoncé, Labrinth, Ilya Salmanzadeh, Beau Black, Ford Riley e tanti contributor musicali nel corso degli anni. Il Re Leone ha un’incredibile eredità con la musica di alcuni dei più grandi cantautori in circolazione, e sono onorato e orgoglioso di farne parte”, ha detto Miranda in una nota. “È stata una gioia lavorare al fianco di Barry Jenkins per dare vita alla storia di Mufasa, e non vediamo l’ora che il pubblico possa vedere questo film nei cinema”.

Mufasa: Il Re Leone arriva nei cinema italiani il 19 dicembre.

Da Rolling Stone US