Ascolta i nuovi singoli di Childish Gambino con Kanye West e Kid Cudi

Si apre una nuova era musicale per Childish Gambino, aka Donald Glover. Proprio ieri, durante l’episodio del suo nuovo show Gilga Radio (in onda in diretta Instagram dal profilo di Glover e poi sul sito gilga.com), l’artista ha ha suonato in anteprima due nuovi brani con Kid Cudi e Kanye West, e ha annunciato un nuovo tour negli stadi, “The New World Tour” – per recuperare i singoli, qui sotto o sul sito di Gilga).

Dopo un’apertura in cui ha eseguito Obsessed di Olivia Rodrigo – con una voce fuori campo che ha dichiarato: «Se Childish Gambino vuole fare qualcosa, lasciateglielo fare» – è arrivata la nuova track con Kanye, che dovrebbe chiamarsi Say Less.

«You n—-s talk shit. You n—-s cheapskates. You n—-s talk show. You n—-s Ziwe. You n—-s deepfake. You n—-s AI/But you’d never have your mother sitting courtside». Questa la parte di Glover prima dell’entrata di Ye.

YE X CHILDISH GAMBINO “SAY LESS” FULL SONG IN HQ pic.twitter.com/WIoewsOR2O — Jasper (@Jasp3r_0) April 22, 2024

Per poi essere raggiunto dalla strofa di Kanye: «I rather have no regrets, but yo my agent said ‘Yo, say less/N—-s waiting on the throne, like ‘Hoe, say, ‘Yes.’ I took my shoes out the store, they the new Payless/That’s the new God flow, but I don’t pray less».

Si continua poi con versi à propos dei Grammy, e su come tutti avremmo bisogno di andare in terapia. Solo che, subito dopo, Kanye si paragona a John Lennon.

Il secondo brano annunciato da Gambino, Warlords, con Kid Cudi, arriva invece a ruota dopo che sembrava che proprio Cudi avesse cercato di aprire un beef con Glover sui social media. Nel primo episodio di Gilda Radio, andato in onda settimana scorsa, Glover aveva detto: «Kid Cudi, se hai un problema, be’, non sono qui per scazzottarci. Parlami e basta. Bisogna parlare davvero con le persone».

Childish Gambino X Kid Cudi-WARLORDS P1 pic.twitter.com/Lw77MK4fla — oozeyboi (@oozeyboi) April 22, 2024

Per quanto riguarda il tour, di date non si è ancora parlato, ma Glover ha annunciato, sempre su Gilga Radio, che si tratterà di una serie di show negli stadi. L’ultimo tour di Childish Gambino risale al 2019, e al “This Is America Tour”. La seconda puntata di Gilga Radio è poi continuata con le ospitate di Nathan Fielder, Ayo Edebiri, ed Eddie Murphy.

Da Rolling Stone US