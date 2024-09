David Gilmour si è esibito in un piccolo pub con la figlia Romany: il video

«Quanto m’è piaciuto imbucarmi al concerto di Romany al Neptune di Hove questa sera dopo aver finito le prove del tour», scrive David Gilmour.

Forse il musicista, che venerdì scorso ha pubblicato il nuovo album Luck and Strange, non si sarà esattamente imbucato all’esibizione della figlia, forse il duetto era previsto, ma ieri i due hanno effettivamente suonato assieme Wish You Were Here.

«Oh mio Dio sei qui e hai portato la chitarra?», si sente dire a Romany al padre in un video (vedi sotto). «E ora vuoi salire sul palco e mettermi in ombra? Grandioso».

È successo al Neptune, pub di Hove non lontano da Brighton che il lunedì sera ospita di solito la serata del dilettante. I due, lei seduta e lui in piedi, entrambi alla chitarra acustica, hanno fatto il pezzo dei Pink Floyd con alle spalle una parodia della copertina di Sgt. Pepper’s dei Beatles e una placca con la scritta “Quando non ci sono parole, parla la musica”, una farse curiosamente perfetta per Gilmour che per i testi si affida alla moglie scrittrice Polly Samson ed è notoriamente parco di parole.

Il set di Romany era annunciato e ha compreso tra le altre cose versioni di If It Be Your Will di Leonard Cohen, This Side of the Blue di Joanna Newsom e un suo inedito. Dopo aver cantato sul disco del padre nella cover dei Montgolfier Brothers Between Two Points è pronta per impegnarsi ancora di più nella carriera musicale?

Romany Gilmour sta attualmente partecipando come corista e arpista alle prove del tour del padre che inizierà dall’Italia con sei concerti al Circo Massimo a partire dal 27 settembre. A questo link l’intervista in cui David Gilmour parla anche del tour.

I video:

