C’è una “nuova” canzone interpretata da Axl Rose. Nuova tra virgolette perché si tratta di una versione di Love to Love degli Ufo. Il cantante non la interpreta coi Guns N’ Roses, ma come ospite dell’ex chitarrista gruppo Michael Schenker.

La versione con Axl di Love to Love è contenuta nel disco uscito venerdì My Years with Ufo: 50th Anniversary Celebration, una celebrazione appunto della carriera del chitarrista all’interno della band a metà anni ’70.

Rose non è l’unico ospite dell’album. Ci sono tra gli altri Slash ed Erik Grönwall (in Mother Mary), Dee Snider e Joel Hoekstra (Natural Thing), Joey Tempest degli Europe e Roger Glover dei Deep Purple (Only You Can Rock Me), Joe Lynn Turner (appare in Doctor Doctor e Too Hot to Handle).

Tra gli altri ospiti, Kai Hansen, Biff Byford, Jeff Scott Soto, John Norum, Carmine Appice, Adrian Vandenberg, Michael Voss, Stephen Pearcy. Nella band, Derek Sherinian (tastiere), Brian Tichy (batteria), Barry Sparks (basso).

La versione di Axl Rose con Schenker:

MICHAEL SCHENKER - Love To Love feat. AXL ROSE

La versione originale degli Ufo tratta dall’album del 1977 Lights Out: