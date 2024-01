L’avete visto il video animato con l’AI di ‘The General’ dei Guns N’ Roses?

«Quanto vorrei che tornassero a fare video come quelli vecchi». «Meraviglioso». «I Guns N’ Roses stanno facendo quel che hanno sempre fatto: quel che vogliono». Sono sono alcuni dei commenti che si trovano su YouTube al nuovo video dei Guns per The General.

L’inedito che hanno pubblicato a dicembre è stato ora rilanciato con un videoclip. La particolarità (fino a un certo punto, di questi tempi) è che è stato prodotto usando l’intelligenza artificiale applicata alle animazioni.

Curato dalla londinese Creative Works, con la direzione creativa di Daniel Potter, il video mescola riprese di concerti dal vivo e sequenze animate prodotte sia da designer, sia dall’AI.

La storia, si legge in un comunicato stampa, ci fa calare «nel subconscio di un ragazzo che fa i conti con i mostri di oscuri ricordi d’infanzia». I quanto al pezzo, risale alle session di Chinese Democracy, ma è stato poi rimaneggiato con Slash e Duff McKagan, che all’epoca non facevano più parte della band. È stato pubblicato anche in vinile, come retro di Perhaps.