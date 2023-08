Guarda i Guns N’ Roses suonare per la prima volta dal vivo ‘Perhaps’

A poche ore dalla pubblicazione del loro ultimo Perhaps, i Guns N’ Roses lo hanno suonato dal vivo durante una data al PNC Park di Pittsburgh.

Prima di suonarlo, però, Axl Rose ha preparato la folla mettendo le mani avanti: «Perdonatemi se non corro da una parte all’altra del palco, ma sto cercando di capire come cazzo cantare questo brano dal vivo». Aggiungendo: «Mi piace pensare che quando ho scritto questa canzone è stata come l’immacolata concezione».

Dopo la performance, invece, il mood di Axl è sembrato più leggero: «Grazie, è stata un’esperienza forte».