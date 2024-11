Boy George in lacrime per la morte di Liam Payne: «Mi spiace averlo criticato in passato»

Boy George ha recentemente riflettuto su un’osservazione fatta su Liam Payne prima della sua tragica scomparsa lo scorso ottobre. Durante un’apparizione nel podcast High Performance, il cantante ha ricordato di essersi imbattuto in un video del defunto musicista che si esibiva e di aver commentato con «è fuori di testa». George ha ammesso che il commento “non è stato molto carino”, ma ha sostenuto che fosse un riflesso di ciò che aveva percepito. «L’ho sentito», ha detto. «Ho sentito che era fuori controllo».

George e Payne non sembravano avere alcun tipo di comunicazione, salvo un breve battibecco su Twitter nel lontano 2013. Ma essendo stato attivo nell’industria musicale per più di quattro decenni, George è in circolazione da abbastanza tempo per riconoscere gli schemi e sperimentare personalmente una serie di difficoltà. Quando ha appreso la notizia della morte di Payne, uno dei primi artisti a venirgli in mente è stata Amy Winehouse.

«Quando è successo, mi ha colpito nello stesso modo in cui mi ha colpito la morte Amy Winehouse», ha detto. «Mi è sembrato così insensato. Ero sveglio alle cinque del mattino, e la notizia è apparsa sul telegiornale americano, e ho pensato letteralmente, ma che cazzo? Tipo, no, non è vero. Non riuscivo a capirlo, e credo che tutti si siano sentiti così».

George è andato sui social media in seguito alla morte di Payne, condividendo un post che recitava: «Quanto è triste la morte di Liam Payne. È una notizia orribile. Dio benedica la sua famiglia. Sono assolutamente scioccato. RIP»

Durante l’apparizione nel podcast, George ha ricordato di aver visto immagini “strazianti” del padre del giovane artista in visita all’hotel Argentina dove Payne è morto dopo essere caduto da un balcone. Ha anche ricordato di essere rimasto inorridito dai commenti in cui veniva accusato di preoccuparsi della tragedia solo «perché di tendenza».

«Vaffanculo, sei un idiota», ha risposto George. «Mi importa della sua famiglia, mi sono sentito molto triste».