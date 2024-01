Boy George: «Madonna non ha senso dell’umorismo, nonostante i suoi vestiti (LOL)»

«Tutti i gay amano Madonna e non c’è nessuno più gay di me», scrive Boy George nel libro Karma: My Autobiography che è uscito da tempo, ma di cui People ha pubblicato ora alcuni passi. Il cantante inglese racconta tra le altre cose il suo rapporto con la Material Girl, aggiungendo che i fan della popstar «cercano di difenderla ogni volta che faccio una battuta o lancio una frecciatina. La maggior parte delle volte non colgono il punto».

Nel libro, il cantante racconta di essere stato snobbato più volte da Madonna, oltre ad avere ricevuto una diffida quando i Culture Club fecero una loro versione di Vogue. Secondo Boy George, l’ostilità nei suoi confronti sarebbe frutto di un fraintendimento. Potrebbe infatti risalire a un incontro descritto dalla popstar che però non ci sarebbe mai stato. «Lei sostiene di avermi incontrato e che mi sono comportato da stronzo. Dice che ero vestito da capo a piedi Westwood», ma all’epoca vestiva Sue Clowes.

Nonostante varie occasioni pubbliche in cui Madonna ha snobbato lui e i suoi amici, Boy George continua ad amarla, ma «so per certo che è troppo presa da se stessa per fare il mio nome. Una volta ha detto: “Boy George si è comportato male con me negli anni ’80 ed è ancora così”. In verità, non mi è stata concessa nemmeno l’opportunità di comportarmi male».

E ancora: «Io il senso dell’umorismo ce l’ho, non credo che Madonna lo abbia, nonostante alcuni dei suoi vestiti (LOL)».