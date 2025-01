Bob Dylan si iscrive a TikTok poche ora prima della sua chiusura

C’è una scena in A Complete Unknown in cui Bob Dylan si presenta a una festa in ritardo e se ne va poco dopo essere arrivato. Il film biografico sembra aver davvero catturato la sua vera essenza, dal momento che ha fatto essenzialmente la stessa cosa con TikTok. Si prevede che la piattaforma di video in formato breve verrà bandita negli Stati Uniti già questa domenica, ma Dylan ha appena lanciato il suo account sull’app.

«Esplora il mondo di Bob Dylan, ora su TikTok», recita la didascalia del suo primo post. Il video è una raccolta di filmati tratti da tutta la vita del musicista 83enne, sulle note di Like a Rolling Stone. L’account ha già più di 10.000 follower. Ma i commenti stanno già avvisando Dylan che il divertimento non durerà. «Hai 30 minuti, re», recita un commento in alto, mentre un altro dice: «Bob, TikTok sta bussando alla porta del paradiso».

Altri utenti stanno esaurendo le speranze che TikTok possa essere risparmiato dalla Corte Suprema prima che il divieto possa entrare in vigore, così scarse che pensano che Dylan possa essere il messia che hanno atteso per tutto questo tempo. «Bob Dylan salva TikTok», ha scritto un utente, mentre un altro ha esortato: «Bob hai soldi, per favore compra TikTok o qualcosa del genere». Alcuni hanno suggerito di imparare il mandarino e di unirsi a RedNote, l’app a cui centinaia di migliaia di utenti di TikTok stanno migrando.

Probabilmente ci vorrebbe che RedNote andasse a fuoco perché Dylan avesse interesse a usarlo. Sembra preferire che le sue app di social media abbiano un piede nella fossa. L’anno scorso, quando Elon Musk era impegnato a smantellare Twitter e a ristrutturarlo come X funzionalmente inefficiente e pieno di bot, il cantautore è improvvisamente diventato utente accanito. «Buon compleanno Mary Jo! Ci vediamo a Francoforte», ha scritto a settembre. Chi è Mary Jo? Ottima domanda.

Un altro post di X ha preso la lunga strada per arrivare a un racconto breve: «All’hotel di Francoforte c’era una convention editoriale e tutte le stanze erano occupate, feste per tutta la notte. Non sapevo che ci fossero così tanti editori di libri al mondo. Stavo cercando la Crystal Lake Publishing per congratularmi con loro per aver pubblicato The Great God Pan, uno dei miei libri preferiti. Ho pensato che potessero essere interessati ad alcuni dei miei racconti. Sfortunatamente era troppo affollato e non li ho mai trovati».

Il suo account ha ancora pochi giorni ma siamo sicuri ci darà tante saoddisfazioni. Followatelo (pardon).