Bob Dylan ricorda Garth Hudson: «La vera forza trainante della Band»

Bob Dylan ha pubblicato su X un tributo a Garth Hudson, tastierista della Band, ricordandolo come «forza trainante» del gruppo.

«Mi dispiace sentire la notizia della morte di Garth Hudson. Era un ragazzo splendido e la vera forza trainante della Band», ha scritto Dylan. «Basta ascoltare la registrazione originale di The Weight per rendersene conto».

Sorry to hear the news about Garth Hudson. He was a beautiful guy and the real driving force behind The Band. Just listen to the original recording of The Weight and you’ll see.

