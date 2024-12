Bob Dylan è contento che sia Timothée Chalamet a interpretarlo in ‘A Complete Unknown’: «È un attore brillante»

Negli ultimi mesi Bob Dylan è stato insolitamente attivo su Twitter e finalmente ha parlato anche del prossimo film biografico sulla sua giovinezza con protagonista Timothée Chalamet.

«C’è un film su di me che uscirà presto, intitolato A Complete Unknown (che titolo!)», ha scritto mercoledì pomeriggio. «Timothée Chalamet è il protagonista. Timmy è un attore brillante, quindi sono sicuro che sarà completamente credibile nei miei panni. O di un me più giovane. O di un altro me. Il film è tratto da Dylan Goes Electric di Elijah Wald, un libro uscito nel 2015. È una fantastica rivisitazione degli eventi dei primi anni ’60 che hanno portato al fiasco di Newport. Dopo aver visto il film, leggete il libro».

È la prima volta che Dylan commenta pubblicamente il filmche vede la partecipazione anche di Edward Norton, Elle Fanning e Monica Barbaro. È stato coinvolto fin dall’inizio ed è stato annunciato come produttore esecutivo.

Nel recente articolo di copertina su Rolling Stone US con Chalamet, l’attore ha rivelato che Dylan ha incontrato diverse volte il regista di A Complete Unknown, James Mangold, e ha esaminato ogni battuta della sceneggiatura. «Jim ha una sceneggiatura annotata di Bob da qualche parte», ha detto Chalamet. «Lo pregherò di metterci le mani sopra. Non me la darà mai».

«Ho avuto la sensazione che Bob volesse solo sapere cosa stavo facendo», ha detto Mangold.

Come ha scritto Dylan, la sceneggiatura di A Complete Unknown è stata inizialmente costruita attorno al libro del 2015 di Elijah Wald Dylan Goes Electric! Newport, Seeger, Dylan, and the Night That Split the Sixties. Ma alla fine è stata ampliata per iniziare con l’arrivo di Dylan a New York durante l’inverno del 1961 ed estendersi fino all’estate del 1965, quando suonò per la prima volta con una band al Newport Folk Festival.

Non è chiaro se Dylan parteciperà alla première ufficiale o promuoverà il film in qualche modo. Tenete d’occhio i suoi social.