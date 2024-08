Billie Eilish , Red Hot Chili Peppers e Snoop Dogg si esibiranno alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

Manca poco alla fine delle Olimpiadi di Parigi, e stanno finalmente trapelando gli ospiti musicali che chiuderanno la manifestazione. Tra loro tre nomi statunitensi: Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers e Snoop Dogg. Tutti e tre gli artisti si esibiranno da Los Angeles in un mix di esibizioni pre-registrate e dal vivo. Il produttore Ben Winston, che non è estraneo agli eventi musicali dal vivo come produttore dei Grammy Awards e dello speciale Adele: One Night Only del 2021, sta coordinando le esibizioni.

Tre artisti americani che servono anche come simbolico passaggio di consegne con Los Angeles, città che ospiterà le prossime olimpiadi. Oltre a loro però suoneranno anche i francesi Phoenix e Air.