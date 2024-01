È in lavorazione un biopic su Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers

L’Universal Picture porterà sugli schermi un biopic su Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers. Il film si baserà su Scar Tissue, il memoir scritto dallo stesso frontman e pubblicato nel 2004. Tra i produttori della pellicola anche Guy Oseary, manager della band, Brian Grazer (A Beautiful Mind, Apollo 13) e lo stesso Kiedis.

Scritto a quattro mani con Larry Sloman, Scar Tissue è un viaggio scuro nella storia personale di Kiedis tra l’utilizzo precoce di droghe (fu il padre ad avvicinarlo a quel mondo), la scomparsa del mombro fondatore dei RHCP Hillel Slovak per overdose d’eroina, le molte relazioni e i vari tormenti della band.

«All’inizio mi sono pentito del libro e del dolore che stava causando», ha raccontato Kiedis in un’intervista al The Sun nel 2016, «ma poi ho iniziato a vedere gli effetti positivi a lungo termine. C’erano persone che lo hanno letto negli ospedali, in prigione, a scuola, con effetto positivo. E così ho capito che scrivere questo libro non è stata una cosa che ho fatto per me, ma per mostrare come una persona può toccare il fondo ma trovare comunque il modo di risalire e avere un’interessante vita produttiva e di successo».

Non è ancora stata comunicata una possibile data di uscita.