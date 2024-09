Barry Can’t Swim, Sama’ Abdulhadi, Viagra Boys, Jersey e Mount Kimbie i 5 nomi da non perdere a Spring Attitude Festival

Celebrare il “sentimento” della primavera, e tutto ciò che porta con sé rinascita, fioritura, e resistenza contro la decadenza. Per scuotere la cultura e passare le ultime giornate dell’estate in compagnia della grande musica italiana e internazionale. Questo è Spring Attitude Festival, il festival internazionale di musica e cultura contemporanea che torna il 13 e 14 settembre negli spazi en plein air degli Studi di Cinecittà a Roma. Dal primo pomeriggio a notte fonda, una line-up eterogenea e trasversale, dall’elettronica al cantautorato, animerà la capitale con due palchi su cui si alterneranno alcuni tra i nomi più importanti del panorama musicale contemporaneo.

Ci sarà Barry Can’t Swim, per esempio, considerato tra i nuovi fenomeni del Regno Unito: molti già lo fanno come successore di Fred Again.. nell’ambito dell’elettronica e della produzione musicale. Staremo a vedere. Nel frattempo, a vederlo potrete essere voi a Spring Attitude Festival, il 13 settembre, nella sua unica data italiana dell’estate. Per prepararvi, mettete su la sua How It Feels e lasciatevi trasportare dalle onde del suono.

Nella stessa giornata, per i giovanissimi arrivano i Jersey, duo-fenomeno che saprà attrarre diverse generazioni con la sua elettronica che si inserisce nella scia di altri grandi gruppi internazionali, come ad esempio The Prodigy.

Il 14 settembre, la musica elettronica sarà invece rappresentata soprattutto da Sama’ Abdulhadi, tra le DJ più forti in circolazione, che arriverà a Roma con la sua proposta techno radicale e originale. Fatevi un giro sul suo account Instagram e preparatevi a ciò che succederà.

In cartellone nella stessa giornata anche i Viagra Boys, una delle più fenomenali e divertenti band dal vivo: le previsioni per il live di questa band punk da Stoccolma, manco a dirlo, sono di grande energia, comunitaria e scanzonata. Immancabili anche i Mount Kimbie, che rappresentano perfettamente l’essenza di Spring Attitude: l’unione dell’elettronica al rock alternativo e all’indie, fondendo così le due anime del festival.

La line-up continua con Cosmo, MACE, Motta, Marco Castello, Daniela Pes, Emma Nolde, Whitemary, RBSN, Marta Del Grandi, Bobby Joe Long’s Friendship, Gaia Morelli, Anna and Vulkan, The Blaze, Acid Arab, Kiasmos, Bar Italia, Film School e Fat Dog.

A completare l’esperienza di Spring Attitude Festival arriva anche quest’anno la modalità di pagamento fully cashless, ma anche un’ampia proposta gastronomica, easy ma di qualità. Inoltre, grazie a GENERA, progetto sostenuto da SIAE attraverso il bando PER CHI CREA in collaborazione con il Ministero della Cultura, il festival sostiene i giovani artisti Under35: nelle scorse edizioni i nomi coinvolti son stati, per citarne alcuni, BNKR44, Ditonellapiaga, Studio Murena e Tutti Fenomeni.