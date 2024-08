30 persone ferite per un incendio a una ruota panoramica in un festival in Germania

Sarebbero almeno 30 i feriti coinvolti nell’incendio della ruota panoramica avvenuto sabato sera all’Highfield festival di Lipsia, in Germania.

Erano circa le 9 di sera e sul main stage si stava esibendo il rapper tedesco Ski Aggu, quando una delle cabine della ruota panoramica posizionata all’interno dell’area del festival ha preso fuoco. Il fuoco è poi divampato su di una seconda cabina.

«Mi è stato detto di non smettere di esibirmi per nessuna ragione» ha raccontato Aggu, «ma di continuare per evitare qualsiasi panico di massa. La priorità è stata quella di evitare un’escalation di panico, e per fortuna ha funzionato».

here’s the new aggu Live for anyone who missed it. Idk why the ferris wheel is on fire pic.twitter.com/phH1VTV1W9

— Marine 🎈⚽️🚙 SEEING JOOST (@beaniebabybiker) August 17, 2024