Il Texas, Prada, i burrito (senza riso): welcome to Marfa, baby

Quando si pensa agli Stati Uniti è impossibile non ricondurre ogni suo aspetto al cinema. Così, per raccontare il mio viaggio verso la città di Marfa, è proprio da una citazione cinematografica che voglio iniziare. Nei primi minuti del film Animali notturni di Tom Ford vediamo il protagonista guidare di notte con la famiglia in gita verso Marfa. L’uomo è ignaro della tragedia che sta per sopraggiungere e descrive affascinato lo scenario circostante: «Due delle cose che amo di più del Texas occidentale, niente cellulari e niente persone».

Visitare Marfa deve essere una scelta fortemente voluta, perché il viaggio è faticoso e costoso. Devi essere pronto a perderti e forse anche ad avere paura, influenzato dalle storie del grande schermo e dell’idealizzazione di un luogo. Atterri all’aeroporto di El Paso, Austin o San Antonio, in ogni caso dovrai fare ancora molti chilometri. Quando percorri la superstrada, circondato dal buio della notte e dalla desolazione di una natura spoglia, si moltiplicano i riferimenti cinematografici: non solo Animali notturni , ma anche Non è un paese per vecchi . Dovremo attraversare per ore il deserto di Chihuahua e arrivare poi in una città fantasma che è diventata – forse suo malgrado – famosa.

Marfa è nota ai più per l’installazione permanente targata Prada (ma non di Prada) realizzata dagli artisti Elmgreen & Dragset e situata fuori città, più vicina a Valentine che a Marfa stessa. Ma Valentine non è una città. È solo uno sparuto gruppo di abitazioni malridotte con un bar aperto esclusivamente di giorno e quando è bel tempo, perché senza tetto. L’opera, grazie anche a Instagram, è ormai oltremodo conosciuta. Espone scarpe e borse in vetrina e nella sua insegna campeggia il nome Prada. Però non ci si può accedere o fare acquisti: appunto è solo un’installazione artistica, meta imprescindibile per chiunque, celebrità comprese, per una foto. Ma identificare Marfa solo con questo è riduttivo.

La vera celebrità di Marfa inizia nell’estate del 1955, quando gli attori più famosi di Hollywood si ritrovarono qui per realizzare un film incentrato sul Texas e le sue fortune. George Stevens era da tempo un regista importante e aveva lavorato con i più grandi, da Barbara Stanwyck a Katherine Hepburn, da Fred Astaire a James Stewart. L’apice della sua carriera sembrava essere il dramma Un posto al sole con Elizabeth Taylor e Montgomery Clift, ma è il successivo film a consacrarlo definitivamente, Il gigante . Un’epopea dedicata al Texas che attraversa decadi, vite, disgrazie e successi di una famiglia e di un uomo in particolare. Come detto, gli interpreti sono i più noti del periodo, di nuovo Elizabeth Taylor, poi Rock Hudson ma soprattutto James Dean, qui nel suo ultimo ruolo prima di trovare la morte in un incidente stradale una settimana dopo la conclusione delle riprese.

La location è ideale per la storia che viene raccontata da Stevens e ancora oggi ha un forte legame con il film, come dimostrano i murales dell’artista John Cerney che raffigurano i protagonisti. In questa sperduta città texana gli attori poterono lavorare e riposare (parzialmente) al riparo dalla loro celebrità. Al tempo – come ora – la città aveva pochi abitanti e ancor meno strutture ricettive. Per ospitare il cast, la scelta dell’Hotel Paisano fu quasi obbligata. Lo stile classico della sua architettura e degli arredi ricordano il ben più celebre Chateau Marmont di Los Angeles e come questo deve oggi la sua fama proprio ai suoi illustri ospiti.

James Dean non era in cerca di lusso e scelse una camera con poche pretese, la numero 223. Il Paisano non aveva suite ma poteva offrire comunque di meglio. Rock Hudson optò per una spaziosa camera d’angolo, la numero 211, lo stesso fece Elizabeth Taylor con la numero 212, sistemazioni decisamente più in linea con la loro fama. Ovviamente tutte e tre sono oggi prenotabili: le camere di Hudson e della Taylor sono diventate comode suite, mentre quella di Dean è stata mantenuta fedele alla sua originaria semplicità, forse per fornire un’experience autentica oppure solo per avere in listino una camera a poco. Ma l’hotel Paisano ha anche altri “pregi”. Sono numerose le testimonianze di eventi quali avvistamenti, strane luci, rumori misteriosi attribuiti ai fantasmi di James Dean o di una donna senza testa.

Il paranormale del resto è una delle peculiarità di Marfa, famosa pure per un fenomeno luminoso notturno a lungo tempo rimasto insoluto: luci colorate di piccole dimensioni che si muovono a gran velocità sono spesso avvistate in questa zona e furono associate a UFO, fantasmi e fuochi fatui. Studi scrupolosi hanno poi derubricato tutto a semplici fari delle auto in transito, ma da fan di X-Files “I want to believe” e capisco chi ancora oggi visita questi luoghi spinto da una particolare curiosità.