Alle 10:20, con il pubblico in piedi sulle tribune, è calato il minuto di silenzio per commemorare i 27 milioni di morti sovietici durante la guerra. La parata è iniziata con l’ingresso sulla Piazza Rossa di un drappello con una bandiera russa e una bandiera sovietica, presentata come quella issata sul Reichstag. Diecimila soldati hanno sfilato. Poi, la piazza ha visto l'arrivo di un reparto di cavalleria e dei tank T34, usati nella Seconda Guerra Mondiale. Al loro seguito, gli armamenti dell’attuale conflitto in Ucraina, dai droni ai missili Iskander M. Foto: Giorgio Dirindin