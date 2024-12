‘Benvenuto nell’AI!’, il nuovo spettacolo di Alessandro Cattelan arriva nei teatri nel 2025

Il prossimo autunno, Alessandro Cattelan tornerà live nei teatri di tutta Italia con il suo nuovo spettacolo Benvenuto nell’AI!, ideale continuazione del primo tour teatrale, Salutava sempre.

Il concept è sempre quello di un sguardo esterno sulle realtà del contemporaneo: ambientato in un’epoca in cui la tecnologia e l’Intelligenza Artificiale avanzano veloci, l’umanità dovrà tentare di capire come usare proficuamente questi nuovi strumenti a sua disposizione. Mentre il rischio di entrare nella distonia è sempre dietro l’angolo.

La vendita generale dei biglietti partirà dalle 11:00 di mercoledì 11 dicembre su livenation.it.

Il tour partirà da e Varese (20 settembre), per poi proseguire nei teatri delle più importanti città italiane: Trieste (22 settembre), Milano (25 settembre), Torino (30 settembre), Piacenza (3 ottobre), Bologna (4 ottobre), Padova (6 ottobre), Bergamo (9 ottobre), Forlì (10 ottobre), Brescia (12 ottobre), Firenze (14 ottobre), Roma (16 ottobre), Napoli (19 ottobre), Bari (20 ottobre) e Catania (22 ottobre).