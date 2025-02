FOG Triennale Milano Performing Arts, c’è vita (e danza, musica, teatro) in città

È iniziata lo scorso sabato l’ottava edizione di FOG Triennale Milano Performing Arts, il festival di Triennale Milano Teatro dedicato a performance, musica, danza.

Un lungo programma che dall’1 febbraio si protrarrà fino al 15 aprile per un totale di 37 appuntamenti che coinvolgeranno 47 artisti e compagnie da 22 paesi, dall’Europa al Giappone, passando per Iran, Capo Vede, Pakistan, Turchia. Di questi 37 appuntamenti, 7 saranno produzioni e co-produzioni FOG, 7 saranno prime assolute, 12 nazionali, 5 concerti e dj set. Altri numeri? 80 le repliche complessive. Un festival diffuso che coinvolgerà non solo la Triennale ma anche altre istituzioni milanesi come il Teatro dei Filodrammatici, la Galleria d’Arte Moderna, il Padiglione d’Arte Contemporanea, il Padiglione Chiaravalle, il Teatro Out Off e Parco Sempione.

Ma mettiamo giù qualche nome. Tornerà in Italia, fresca del suo quinto Grammy Award, quest’ultimo per Best Chamber Music/Small Ensamble Performace (ma parliamo comunque di un’artista che sulla mensola di casa ha appoggiato da tempo un Pulitzer), Caroline Shaw, compositrice e musicista di straordinario talento che questa volta dialogherà con la cantautrice Danni Lee Parpan, con la quale forma il duo elettro pop Ringdown. Un altro appuntamento indimenticabile con la musica sarà con la compositrice pakistana Arooj Aftab, anche lei vincitrice di un Grammy e oramai presenza fissa nei grandi festival internazionali (da C2C al Primavera), così come quello di Teho Teardo al PAC.

Sul piano performativo imperdibili saranno gli appuntamenti di sabato 22 e domenica 23 febbraio con la coreografa belga Anne Teresa De Keersmaeker (una che è stata omaggiata/copiata, tra i tanti, perfino da Beyoncé) che porterà la sua compagnia Rosas e il coreografo marocchino Rodouan Mriziga ad esibirsi in Il cimento dell’Armonia e dell’Inventione e quelli di venerdì 7 e sabato 8 marzo con Gisèle Vienne, una delle principal figure del teatro internazionale.

Qui di seguito il calendario della nuova stagione di FOG:

1 febbraio

Triennale Milano

FOG NIGHT

Maat Dance Company _ Eman Hussein EG/CH

A Skewed Conversation [loop video]

Nafaq (Hanin Tarek and Amina Abouelghar), Lander Gyselinck EG/BE

Nafaq 4: Extending Further with Lander Gyselinck

Samir Laghouati-Rashwan FR

On vous voit

Gaetano Palermo, Michele Petrosino IT

Fuga BWV 565

Radio Raheem I Frank Rosaly e Ibelisse Guardia Ferragutti PR/US BO

Live

4-5 febbraio

Triennale Milano Teatro

Cindy Van Acker BE/CH

Quiet Light

4-5 febbraio

Triennale Milano Teatro – Foyer

Elena Rivoltini IT

nothing deeper

7-8 febbraio

Teatro Filodrammatici di Milano

Ali Asghar Dashti, Nasim Ahmadpour IR

We Came to Dance

8-9 febbraio

Triennale Milano Teatro

Ballet Junior de Genève / Marcos Morau CH ES

Cathedral

Ballet Junior de Genève / Rachid Ouramdane CH FR

Tenir le Temps

Ballet Junior de Genève / Imre van Opstal e Marne van Opstal CH NL

Touch Base

15 febbraio

GAM – Galleria d’Arte Moderna di Milano

Nicola Ratti IT

Concerto per tre stanze di museo

15-16 febbraio

Triennale Milano Teatro

Marcos Morau / La Veronal ES

TOTENTANZ

Morgen ist die Fragen

[stage version]

17 febbraio

PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea

Teho Teardo IT

Concerto al buio

18-19 febbraio

Triennale Milano Teatro

Nastaran Razawi Khorasani IR/NL

Songs for no one

22-23 febbraio

Triennale Milano Teatro

Anne Teresa De Keersmaeker, Radouan Mriziga / Rosas / A7LA5 BE/MA

Il cimento dell’Armonia e dell’Inventione

26 febbraio

Triennale Milano Teatro

Riccardo Giovinetto IT

FEMINA

1-2 marzo

Triennale Milano Teatro

Milo Rau BE

Medea’s Children

5 marzo

Teatro Filodrammatici di Milano

Lorenzo Bianchi Hoesch e Amir ElSaffar IT/US – FR

Inner Spaces

7-8 marzo

Triennale Milano

Gisèle Vienne FR

Etude 6 on Crowd

8-9 marzo

Triennale Milano Teatro

Saburo Teshigawara, Rihoko Sato/KARAS JP

Waltz

11-12 marzo

Triennale Milano

Trajal Harrell US

Sister or he buried the body

11-12 marzo

Triennale Milano Teatro – Sala Artisti

Patrik Lazić SRB

Our son

15-16 marzo

Triennale Milano Teatro

Vashish Soobah ITA/MU

Perle sparse – Perles fanné par tous

15-16 marzo

Triennale Milano Teatro – Foyer

Begüm Erciyas TR/BE

Hands made

16 marzo

Teatro Filodrammatici di Milano

Caroline Shaw / Danni Lee Parpan US

Ringdown

19-20 marzo

Triennale Milano Teatro

Israel Galvan/Marlene Montero Freitas ES PT/CV

RI TE

22-23 marzo

Triennale Milano Teatro

Claudia Castellucci / Compagnia Mòra IT

Sahara

22-23 marzo

Padiglione Chiaravalle

Enrico Malatesta e Yasmine Hugonnet IT/CH

Fare polvere. primo incontro

26 marzo

Triennale Milano Teatro

Gloria Dorliguzzo IT

Butchers Capsule

26 marzo

Triennale Milano Teatro – Sala Artisti

Giorgia Lolli IT

Eat me

29-30 marzo

Teatro Out Off

Raffaella Giordano / Stefania Tansini IT

Tu non mi perderai mai

liberamente “inspirato” dal Cantico dei Cantici

29-30 marzo

Triennale Milano Teatro

Mamela Nyamza SA

HATCHED ENSEMBLE

1-2 aprile

Triennale Milano Teatro

Omar Rajeh LB/FR

Dance is not for us

12-13 aprile

Parco Sempione

Ariella Vidach ITA

Improvvisazioni itineranti in Parco Sempione

15 aprile

Triennale Milano Teatro

Arooj Aftab PK

Night Reign