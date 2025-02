‘Il male maschio’, il lato spietato dell’amore (e di noi stessi)

È da oggi in libreria per La nave di Teseo Il male maschio, il nuovo romanzo di Enrico Dal Buono. Che per l’occasione lo presenta a Rolling Stone Italia insieme a un partner d’eccezione: Andrea Pezzi. Trovate qui la loro chiacchierata.

Il male maschio racconta la vicenda di Andrea Occasi, anestesista quarantenne che crede che il senso di tutto si esaurisca nei processi chimici, e vive perciò la vita come una reazione controllata. Figlio di una madre ancora innamorata del marito, nonostante i continui tradimenti, Andrea tradisce a sua volta la fidanzata, Iaia. Finché lei non lo scopre e lo lascia. Andrea trova così un nuovo rapporto con la madre che lo riconcilia con l’universo femminile, ma quando la donna improvvisamente muore, lui sprofonda nella depressione e nei sensi di colpa. A un matrimonio conosce Yaya, un nome così simile a quello della sua ex fidanzata per una donna così diversa: di origini misteriose, dai tratti e dalla lingua indefinibili. Se ne innamora perdutamente, lei sembra aprirgli orizzonti insperati ma pretende da lui sincerità totale. Quando non la ottiene, punisce Andrea in modo implacabile, e l’uomo scopre in queste punizioni un significato dell’amore nuovo, profondo, quasi sacro. Ma fino a che punto l’espiazione può coincidere con l’amore? Fino a che punto può riscattare una vita sbagliata?

Il male maschio è un romanzo che racconta la violenza dell’amore in modo nuovo, spietato, commosso, mostrando quanto sia fragile il confine tra bene e male.

Scrittore e da anni collaboratore di Rolling Stone Italia, Enrico Dal Buono è nato a Ferrara e vive a Milano. Ha pubblicato una raccolta di racconti, Come fratelli (2013), un saggio, La provincia è sagra (2018), tre romanzi, La vita nana (2015), Siete tutti perdonati (2020), Ali (2022). Il male maschio è il suo quarto romanzo.