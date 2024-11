Guarda il video di Bruce Springsteen che fa una cover di ‘Ghostbusters’

Interviste Musica

I personaggi delle vecchie canzoni di Springsteen oggi voterebbero Trump?

La classe operaia cantata da Bruce si è spostata a destra? Come può riconoscersi nei valori del rocker? Perché lo citano anche i repubblicani? Lo abbiamo chiesto all’autore di ‘There Was Nothing You Could Do: Bruce Springsteen’s Born in the U.S.A. and the End of the Heartland’