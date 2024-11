Le serie tv da vedere a novembre 2024

Citadel: Honey Bunny

Prime Video 7 novembre

Citadel Honey Bunny - Official Trailer | Prime Video

Dopo i primi due capitoli (tra cui quello italiano Diana, starring la nostra Matilda De Angelis), l’universo di Citadel immaginato dai Fratelli Russo arriva in India negli anni ’90, con una serie che fonde gli elementi adrenalinici di un action-spy thriller con una love story. Quando lo stuntman Bunny (Varun Dhawan) recluta l’attrice in difficoltà Honey (Samantha) per un lavoretto, i due vengono catapultati in un mondo fatto di azione ad alto rischio, spionaggio e tradimenti. Anni dopo, quando il loro pericoloso passato torna a cercarli, i due, che si sono allontanati, dovranno ritrovarsi e lottare per proteggere una persona a loro molto cara.

The Day of the Jackal

Sky Atlantic e NOW 8 novembre

The Day of the Jackal | Nuova serie | Trailer

Dal romanzo di Frederick Forsyth e dall’omonimo film del 1973. Un uomo dai mille volti, un professionista insospettabile e silenzioso, celebre per essere assolutamente infallibile nel suo lavoro: lo Sciacallo, uno spietato assassino, si ritrova ora nel mirino dei servizi segreti inglesi. Il racconto della sua leggendaria, incredibile fuga e della caccia all’uomo che ne seguirà è al centro della serie in 10 episodi creata da Ronan Bennett (Top Boy), che vede il premio Oscar Eddie Redmayne nei panni del protagonista e Lashana Lynch in quelli di una tenace ufficiale dell’MI6. Nel super cast, tra gli altri, anche Úrsula Corberó e Charles Dance.

L’amica geniale 4

Rai 1 11 novembre

My Brilliant Friend Season 4 | Official Trailer | HBO

Per la stagione finale della serie nata dalla penna di Elena Ferrante, Alba Rohrwacher e Irene Maiorino incarnano rispettivamente Lenù e Lila da adulte. Se la prima è diventata una scrittrice affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a Napoli per inseguire un amore giovanile, Nino (Fabrizio Gifuni), la seconda è rimasta, più invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è inventata una sorprendente carriera di imprenditrice informatica ed esercita più che mai il suo affascinante e carismatico ruolo di leader nascosta ma reale del rione, fino allo scontro con i potenti fratelli Solara, interpretati da Edoardo Pesce e Lino Musella.

Grotesquerie

Disney+ 13 novembre

Grotesquerie | Official Trailer | Niecy Nash-Betts, Courtney B. Vance, Lesley Manville, Travis Kelce

Sì, è la serie in cui Travis Kelce, tight end dei Kansas City Chiefs ma soprattutto fidanzato di Taylor Swift, debutta come attore. Pare che per lui Ryan Murphy abbia adattato un ruolo su misura in questo ennesimo horror drama starring Niecy Nash-Betts nei panni di una detective impegnata a risolvere una sfilza di crimini inquietanti in una piccola comunità. Quelle situazioni però sembrano riguardarla da vicino, mentre deve gestire anche il rapporto difficile con la figlia e la malattia del marito. A dar man forte a Kelce ci sono anche Courtney B. Vance e Lesley Manville.

Non dire niente

Disney+ 14 novembre

Non Dire Niente | Trailer Ufficiale | Disney+

Dal libro di Patrick Radden Keefe, una storia vera di omicidi ambientata durante il periodo del conflitto nordirlandese. Incentrata sulla vicenda di diversi membri dell’Irish Republican Army (IRA), Non dire niente esplora i limiti fino a cui alcune persone sono disposte a spingersi in nome delle proprie convinzioni e il modo in cui una società profondamente divisa può improvvisamente esplodere in un conflitto armato. Ambientata nell’arco di quattro decenni, la serie si apre con la scioccante scomparsa di Jean McConville, una madre single di dieci figli rapita da casa sua nel 1972, giustiziata e fatta sparire. L’accusa? Essere una spia dei britannici.

Vita da Carlo 3

Paramount+ 16 novembre

Vita da Carlo Terza Stagione | Trailer Ufficiale - Paramount+

Carlo Verdone direttore artistico del prossimo Sanremo? Realtà e finzione tornano a intrecciarsi indissolubilmente nella nuova stagione, in cui Verdone continua a mettersi in gioco con autoironia interpretando sé stesso senza filtri: questa volta, gli viene addirittura offerta la possibilità di dirigere il Festivàl. D’altronde, chi meglio di lui, con la sua vasta cultura musicale, potrebbe aiutare la kermesse a risollevarsi? Affiancato da un cast solidissimo, Verdone riesce nella duplice impresa di divertire e contemporaneamente far riflettere sul senso profondo dell’arte e dello spettacolo.

Dune: Prophecy

Sky Atlantic e NOW 18 novembre

Dune: Prophecy | Trailer

Ampliamento seriale dell’universo di Dune creato da Frank Herbert e ispirata al romanzo Sisterhood of Dune, scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson, Prophecy è ambientata diecimila anni prima dell’ascesa di Paul Atreides (Timothée Chalamet) e segue due sorelle Harkonnen mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell’umanità e fondano la mitica setta che diventerà nota come Bene Gesserit. Protagoniste Emily Watson nel ruolo di Valya Harkonnen, leader della Sorellanza, e Olivia Williams in quello di Tula Harkonnen, sorella di Valya.

Landman

Paramount+ 18 novembre

Landman | Official Trailer | Paramount+

Dal podcast del 2019 Boomtown sul mondo delle principali compagnie petrolifere del Bacino Permiano (tra il Texas occidentale e il New Mexico), Landman è il nuovo drama neo western by Taylor Sheridan (Yellowstone, Mayor of Kingstown) che si muove tra irrefrenabili miliardari che stanno alimentando un boom così grande da rimodellare il nostro clima, la nostra economia e la nostra geopolitica. Tommy Norris (il premio Oscar Billy Bob Thornton) è un anonimo gestore di crisi per la compagnia petrolifera di Monty Miller (Jon Hamm), un titano del locale sistema industriale con il quale ha una lunga relazione personale e professionale che coinvolge anche la moglie di quest’ultimo, Cami (Demi Moore). Serve altro?

Adorazione

Netflix 20 novembre

Adorazione | Trailer Ufficiale | Netflix Italia

Altro giro, altra serie young adult per Ted Sarandos e soci, questa volta liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Alice Urciuolo (già al fianco di Ludovico Bessegato per SKAM Italia e Prisma). Adorazione è un coming of age mystery su un gruppo di adolescenti durante l’estate che cambierà per sempre le loro vite. Elena, 16 anni e una voglia matta di fuggire dalla provincia dell’Agro Pontino, scompare. Ognuno dei suoi amici sa qualcosa che non dice. Sarà l’inizio di un viaggio che porterà ognuno dei ragazzi (e i loro genitori) a fare i conti con la verità delle proprie relazioni e della propria educazione sentimentale. Colonna sonora d’eccezione: per ora abbiamo sentito Adorazione, omonimo inedito di Fabri Fibra (supervisore musicale della serie), e Ghost Town, brano inedito di Madame. E Noemi debutta come attrice.

Cruel Intentions

Prime Video 21 novembre

Cruel Intentions - Official Trailer | Prime Video

Nuovo adattamento del cult del 1999 starring Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe e Reese Witherspoon (già ispirato al classico della letteratura francese Le relazioni pericolose). Siamo tra gli studenti privilegiati del Manchester College, una moderna corte reale vicino a Washington D.C. dove la reputazione è tutto, confraternite e sororities sono modelli di riferimento e due spietati fratellastri, Caroline Merteuil e Lucien Belmont, sono disposti a qualsiasi cosa pur di rimanere in cima alla spietata gerarchia sociale, anche se questo significa dover sedurre Annie Grover, la figlia del Vicepresidente degli Stati Uniti.

A Man on the Inside

Netflix 21 novembre

A Man on the Inside | Official Trailer | Netflix

Un professore in pensione (Ted Danson) sente che la vita non ha nulla di nuovo in serbo per lui. Un anno dopo la morte di sua moglie, è rimasto bloccato nella sua routine e si è allontanato da sua figlia. Ma quando nota l’annuncio di un investigatore privato, decide di andare sotto copertura per risolvere il mistero di un cimelio di famiglia rubato. Creata da Mike Schur (The Good Place, Parks and Recreation, Brooklyn Nine Nine), e basata sul documentario The Mole Agent, candidato all’Oscar nel 2021.

Dostoevskij

Sky Atlantic e NOW 27 novembre

Dostoevskij | Nuova serie | Trailer ufficiale

Un detective che in fondo, come tutti i detective, indaga su “questa assurda malattia di vivere” in un lasso di terra scarno e inospitale. Ha il volto di Filippo Timi, si chiama Enzo Vitello, ha un passato dolorosissimo ed è ossessionato da “Dostoevskij”, killer seriale che uccide con una peculiarità: accanto al corpo l’omicida lascia sempre una lettera con la propria desolante e chiarissima visione del mondo, della vita e dell’oscurità che Vitello sente risuonare dentro di lui. I Fratelli D’Innocenzo si misurano con la serialità e la portano più vicina al cinema di quanto forse sia mai stata, per consegnarci un thriller noir classico che però è tutt’altro che classico. Accanto a Timi, Gabriel Montesi, Carlotta Gamba e Federico Vanni.

Doctor Odyssey

Disney+ 28 novembre

Doctor Odyssey | Trailer Ufficiale | Disney+

Sì, ancora Ryan Murphy. Questa volta però Nostro Signore della Tv prende un altro idolo Millennial (dopo la reinaissance di Adam Brody) e gli mette la divisa, quella di medico di bordo di una nave da crociera di lusso. Joshua Jackson (per sempre il Pacey di Dawson’s Creek) è Doctor Odyssey, protagonista di un procedural in alto mare dove il personale lavora molto e si diverte ancora di più. Il medico e la sua piccola ma preparata équipe si trovano a dover fronteggiare emergenze singolari e a doversi confrontare l’uno con l’altro, a chilometri di distanza dalla costa. Ci sono anche Phillipa Soo (Hamilton), Sean Teale e Don Johnson.

The Madness

netflix 28 novembre

The Madness | Teaser ufficiale | Netflix Italia

Creata da Stephen Belber e diretta da Clement Virgo (Monsters – La storia di Lyle ed Erik Menendez), The Madness segue Muncie Daniels (Colman Domingo, candidato all’Oscar per Rustin) mentre lotta per la sua innocenza e la vita quando si imbatte nella scena di un omicidio nella foresta di Poconos e scopre di essere l’unico testimone di un crimine. Messo alle strette, Muncie, che teme un complotto e sente di avere un bersaglio sulla schiena, si sforza di riallacciare i rapporti con la famiglia che non sente da tempo e nel frattempo di ritrovare i suoi ideali, per cercare di sopravvivere.

Senna

Netflix 29 novembre

Senna | Trailer ufficiale | Netflix Italia

“Prima ancora di salire su una macchina, sapevo di essere nato per correre”, dice Ayrton Senna (interpretato da Gabriel Leone). La serie di produzione brasiliana racconterà la storia del tre volte campione del mondo di Formula 1 dall’inizio della carriera automobilistica al trasferimento in Inghilterra per competere nella Formula Ford, fino al tragico incidente di Imola durante il Gran Premio di San Marino. Non solo il più veloce di tutti i tempi, che ci ha regalato alcuni dei momenti più magici del motorsport mondiale, ma anche un uomo impegnato per un Brasile migliore, grazie al profondo impeto e alla determinazione che lo caratterizzavano dentro e fuori la pista.