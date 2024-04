La Settima Arte di Rimini premia Carlo Verdone e molti altri che “fanno” il cinema

Sono stati svelati i premiati della VI edizione de La Settima Arte Cinema e Industria di Rimini, la rassegna organizzata da Confindustria Romagna, Università di Bologna-Dipartimento delle Arti con la collaborazione del Comune di Rimini e Fellini Museum che vuole valorizzare tutti i mestieri del cinema, dalla produzione alla regia, dai casting director alla recitazione, dalla fotografia alla musica fino alla distribuzione e tanto altro.

In programma dal 2 al 5 maggio a Rimini, in una quattro giorni di eventi che culminerà con la consegna del Premio Confindustria Romagna Cinema e Industria che si terrà il 4 maggio al Teatro Galli, la VI edizione vede premiati quest’anno Carlo Verdone (Premio Cinema e Industria ad honorem), Giampaolo Letta di Medusa Film (Premio alla Produzione), Andrea Romeo di I Wonder Pictures (Premio alla Distribuzione), Laura Muccino (Premio ai Casting Director) e Marco Spoletini (Premio al Montaggio).

Il premio viene attribuito ai professionisti dell’industria del cinema che si sono distinti per il proprio lavoro e valore. I premiati sono stati selezionati dalla giuria presieduta dal regista Pupi Avati e composta da Marco Leonetti (direttore Cineteca di Rimini), Bruno Frattasi (direttore Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) Veronica Innocenti (professoressa di Economia e Marketing degli Audiovisivi, Università di Bologna), Stefano Pucci (imprenditore), Mario Sesti (critico cinematografico e regista).

Nella cerimonia al Galli sarà consegnato anche il Premio Valpharma per il cinema giunto alla quinta edizione e attribuito a professioniste under 40 che lavorano nell’industria cinematografica e che quest’anno va alla regista Laura Samani, vincitrice di numerosi premi col suo film Piccolo corpo. Presenterà la giornalista Paola Saluzzi.

Nel corso della rassegna anche tante anteprime, proiezioni, masterclass, convegni, premiazioni, con al centro il cinema e la sua industria. Si celebreranno anche i 70 anni della Strada di Fellini, che sarà al centro della due giorni di convegno dedicato a questo importante anniversario.