‘Dostoevskij’, non perdete il trailer della serie dei Fratelli D’Innocenzo

Già presentata in anteprima mondiale alla 74esima edizione della Berlinale, Dostoevskij è una serie Sky Original (una produzione Sky Studios prodotta con Paco Cinematografica) in sei episodi, la prima ideata, scritta e diretta dai Fratelli D’Innocenzo. L’intera serie, atto I e atto II, sarà distribuita al cinema da Vision Distribution nella settimana dall’11 al 17 luglio.

In un lasso di terra scarno e inospitale, il poliziotto Enzo Vitello, uomo dal buio passato, è ossessionato da “Dostoevskij”, killer seriale che uccide con una peculiarità: accanto al corpo l’omicida lascia sempre una lettera con la propria desolante e chiarissima visione del mondo, della vita e dell’oscurità che Vitello sente risuonare al suo interno. Un noir con protagonista Filippo Timi nei panni di un brillante e tormentato detective dal passato doloroso. Con lui nel cast Gabriel Montesi Carlotta Gamba e Federico Vanni.

“L’intera serie sarà disponibile al cinema in due atti per permettere queste opzioni”, scrive Fabio D’Innocenzo su IG. “Chi vorrà potrà guardarla tutta di seguito con un breve intervallo sigaretta/drink/bagno per un totale di 5 ore di visione, esperienza da veri cinefili.

Chi vorrà potrà guardarla in due giorni separati, sempre nell’arco dell’unica settimana di programmazione al cinema.

Ci saranno sale in tutta Italia.

Ci sarà da acquistare un biglietto per ogni atto ma il costo sarà di 3 euro e 50. Chi guarderà l’intera serie spenderà quindi 7 euro, il costo normale di un singolo film.

L’intera serie è girata in pellicola 16mm e vederla al cinema è bellissimo.

Un regalo che ci facciamo grazie a @skyitalia e @visionfilmdistribution e che speriamo di estendere a voi.

Ci vediamo in sala, noi saremo fisicamente presenti”.