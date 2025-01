‘The Last of Us’, la seconda stagione arriverà ad aprile

Il nuovo teaser della seconda stagione di The Last of Us è stato presentato in anteprima lunedì durante la conferenza tecnica del CES (Consumer Electronic Show) a Las Vegas, confermando anche che lo show della HBO tornerà ad aprile (in Italia in contemporanea su Sky e NOW).

Anche se non è ancora stata annunciata una data precisa, il trailer offre uno sguardo ad alcuni dei nuovi personaggi del videogioco che si uniranno alla serie, tra cui Abby (interpretata da Kaitlyn Dever), Dina (Isabela Merced) e Isaac Dixon (Jeffrey Wright).. La seconda stagione vedrà anche il ritorno delle star Pedro Pascal nei panni di Joel e Bella Ramsey nei panni di Ellie. E anche Danny Ramirez e Catherine O’Hara si uniranno al cast per il prossimo capitolo.

The Last Of Us Season 2 | April 2025 | Max

Watch this video on YouTube

Le nuove clip iniziano con una sirena che suona mentre Abby tiene una pistola in mano e cammina lungo un corridoio buio. Mentre si guarda alle spalle, la telecamera passa a uno schermo nero mentre sente dire: “Non importa se hai un codice come me. Ci sono alcune cose che per tutti sono semplicemente sbagliate”. Dopo sequenze degli infetti che sbattono contro una barriera e persone che si affrettano ad afferrare i fucili, il teaser termina con anche Ellie che cammina lungo un corridoio simile con la pistola puntata davanti a sé.

Come anticipazione per ciò che vedremo, la sinossi della seconda stagione recita: “Dopo cinque anni di pace in seguito agli eventi della prima stagione, il passato collettivo di Joel ed Ellie li raggiunge, portandoli in conflitto tra loro e in un mondo ancora più” difficile. pericoloso e imprevedibile di quello che si erano lasciati alle spalle.

HBO aveva già condiviso un trailer per celebrare l’“Outbreak Day” a settembre. Con la colonna sonora di Future Days dei Pearl Jam, l’anteprima di due minuti mostrava il rifugio sicuro dei sopravvissuti invaso da un’ondata di infetti.

Da Rolling Stone US